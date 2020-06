चंद्रपूर जिल्ह्यात उरले केवळ तीन कोरोनाबाधित,20 रुग्ण कोरोनामुक्त!

चंद्रपूर : पहिल्या, दुसऱ्या टाळेबंदीत चंद्रपूर जिल्ह्याचा ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातही तिसऱ्या टप्प्यात कोरोना रुग्ण आढळल्याने सामान्य नागरिकांचे आणि प्रशासनाचेही धाबे दणाणले होते. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या 23 पर्यंत पोहोचली. आणि आता पुढे काय? ही चिंता सगळ्याच्याय चेहऱ्यावर दिसू लागली. मात्र सुरुवातीला ज्याप्रमाणे जिल्हा कोरानामुक्‍त ठेवण्यात प्रशासनाने यश मिळवले होते, त्याचप्रमाणे कोराना रुग्णांची संख्या मर्यादित ठेवण्यातही प्रशासनाला यश आले आहे. अर्थात यामध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभागही मोठा आहे.

या जिल्ह्यात आतापर्यंत 20 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. आता केवळ तीन रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. टाळेबंदी शिथिल होत असताना रुग्णही बरे होत आहे. ही चंद्रपूर जिल्हावासीयांसाठी समाधानाची बाब आहे.

मंगळवारी सात रुग्ण कोरोना आजारातून बरे झाल्याने त्यांना सुटी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत एकूण 20 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. सध्या तीनजण पॉझिटिव्ह आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 हजार 13 स्वॅब नमुने तपासणीस पाठविले होते. यापैकी 23 नमुने पॉझिटिव्ह तर 906 नमुने निगेटिव्ह आले. अद्याप 84 नमुन्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहेत. ग्रामस्तरावर 3 हजार 110 नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे. तालुकास्तरावर 306 नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे, तर जिल्हास्तरावर 322 नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहेत. असे एकूण जिल्ह्यातील 3 हजार 738 नागरिकांचे संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यामध्ये 73 हजार 679 नागरिक दाखल झाले आहेत. तसेच, 65 हजार 672 नागरिकांचे गृह विलगीकरण पूर्ण झालेले आहेत. तर 8 हजार 7 नागरिकांचे गृह विलगीकरण सुरू आहे. सविस्तर वाचा - नागपुरात नगरसेवक घरीच विलगीकरणात



जिल्ह्यामध्ये अन्य राज्यांतून व अन्य जिल्ह्यांतून रेडझोन मधून प्रवास करून आलेल्या रुग्णांची संख्या पुढील प्रमाणे आहे. नवी दिल्ली ( एक रुग्ण ), मुंबई (चार रुग्ण), ठाणे ( दोन रुग्ण), पुणे ( सहा रुग्ण ), यवतमाळ ( दोन रुग्ण ), नाशिक (तीन रुग्ण) तसेच कोणत्याही प्रकारच्या प्रवासाचा इतिहास नाही किंवा पॉझिटिव्ह रूग्णांच्या सहवासातील संख्या 5 आहे. चंद्रपूरमध्ये 2 मे ( एक रुग्ण ), 13 मे ( एक रुग्ण), 20 मे ( एकूण 10 रुग्ण ), 23 मे ( एकूण 7 रुग्ण ), व 24 मे ( एकूण रुग्ण 2 ), 25 मे ( एक रुग्ण ), 31मे ( एक रुग्ण ) अशा प्रकारे जिल्ह्यातील रुग्ण 23 झाले आहेत. आतापर्यंत 20 रुग्णांना बरे झाल्याने सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 23 पैकी ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 3 आहे.

