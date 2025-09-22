Teacher Recruitment: महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची १२ हजार पदे रिक्त

पुसद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स असोसिएशन, अमरावती विभागाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांतील रिक्त प्राध्यापक पदांची भरती तातडीने करण्याची मागणी केली आहे..संघटनेच्या माहितीनुसार राज्यात सध्या १२ हजार २५३ पेक्षा अधिक प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. अकृषी विद्यापिठांतील जवळपास अर्धी पदे भरलेली नाहीत, तर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तब्बल अकरा हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत..२०१७ पासून या भरतीला विलंब होत असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी रचना ( एन आय आर एफ) २०२५ मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला ९१ वे, मुंबई विद्यापीठाला ९२ वे स्थान मिळाले असून, राज्यातील आठ विद्यापीठांच्या दर्जात घसरण झाली आहे. .स्थायी प्राध्यापकांच्या अभावामुळे शिक्षण व संशोधनाची गुणवत्ता कमी झाली आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणे आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या विद्यापीठे व महाविद्यालयात २२ हजार कंत्राटी व तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक कार्यरत आहेत. त्यांना केवळ अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्त केले जाते आणि ३० ते ४० हजार रुपये इतके मर्यादित वेतन दिले जाते. .Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?.सर्वोच्च न्यायालयाने समान काम समान वेतन, या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही शासनाकडून ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी ८० टक्के पदभरतीची घोषणा केली होती. या निर्णयाचे स्वागत करीत संघटनेचे सहसचिव डॉ. कल्याण साखरकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने पुढील दोन आठवड्यात शासन निर्णय काढून भरती प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.