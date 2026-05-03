पांढरकवडा : 'तुमचे पैसे खाली पडले आहेत... असे सांगत शेतकर्याची दिशाभूल करून चार लाख रुपयांची पिशवी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना शहरातील एचडीएफसी बँकेसमोर घडली. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या थरारक प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..तालुक्यातील मीरा (जिरा) येथील शेतकरी गजेंद्र सदाशिव राठोड (वय 45) हे शनिवारी (ता. दोन) सकाळी सुमारे साडेदहा वाजता पांढरकवडा येथील एचडीएफसी बँकेत आले होते. त्यांनी गृहकर्जासाठी घेतलेल्या खात्यातील चार लाख रुपये काढले. पैसे काढल्यानंतर ते अकराच्या सुमारास बँकेबाहेर आले. राठोड यांनी आपल्या मोटारसायकल क्रमांक एमएच 29 सीई 4198 च्या पेट्रोल टाकीवरील कापडी डिक्कीत पैशांची पिशवी ठेवली होती. याचवेळी त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असलेल्या दोन अनोळखी चोरट्यांनी कट रचला..एका युवकाने 'तुमचे पैसे खाली पडले आहे' असे सांगत राठोड यांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले. हे ऐकताच राठोड घाईघाईने मोटारसायकलवरून खाली उतरून पडलेले पैसे शोधू लागले. याच संधीचा फायदा घेत दुसर्या आरोपीने मोटारसायकलवरील चार लाख रुपयांची पिशवी क्षणार्धात उचलली आणि साथीदारासह दुचाकीवरून पोबारा केला. संपूर्ण घटना काही क्षणांत घडल्याने राठोड यांना काही समजण्याआधीच आरोपी फरार झाले..घटनेनंतर गजेंद्र राठोड यांनी तातडीने पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. त्यांच्या फिर्यादीवरून अनोळखी दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक नितीन सुशीर या प्रकरणाचा तपास करीत असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, बँकेतून मोठी रक्कम काढताना नागरिकांनी सतर्क राहावे, अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नये तसेच पैशांची सुरक्षितता राखावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.