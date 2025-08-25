Pandhurna Gotmar Festival 2025: पांढुर्णाच्या गोटमारीत पाचशे जण जखमी; पांढुर्णा ते सावरगाव दरम्यानच्या जाम नदीतीरावरची परंपरा

वरुड : मध्यप्रदेशातील पांढुर्णा येथील प्रसिद्ध गोटमार शनिवारी (ता.२४) पांढुर्णा ते सावरगाव दरम्यानच्या जाम नदीच्या तीरावर परंपरेप्रमाणे पार पडली. या गोटमारीत पाचशेपेक्षा अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे..शनिवारी सकाळपासून सुरू झालेली ही गोटमार सायंकाळी साडे सहापर्यंत सुरूच होती. सायंकाळी सात वाजता दोन्ही पक्षांच्या संमतीने मंदिरामध्ये ध्वज आणून मा चंडीकेचे पूजन करण्यात येऊन याची सांगता करण्यात आली. दिवसभर सुरू असलेल्या गोटमारीत पाचशेपेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले. यातील पाच गंभीर जखमींना नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे. यावेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गोटमारीबाबत अनेक आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. राजेशाहीमध्ये पेंढारी लोकांना शह देण्यासाठी गोटमार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. युवक आणि युवतीच्या प्रेमविवाहाला विरोध करताना सावरगावच्या वधूला पांढुर्ण्यात नेऊ नये म्हणून नागरिकांनी गोटमार केल्याची दुसरी कहाणी आहे. या गोटमारीत नवविवाहित जोडप्याचा मृत्यू झाला व दोघांनाही चंडीमातेच्या मंदिराजवळ समाधी देण्यात आली..त्यांच्या स्मृतीत ही गोटमार यात्रा शेकडो वर्षांपासून आजतागायत सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. पांढुर्णाचे आमदार नीलेश उईके यांनी मा चंडीमातेचे पूजन केल्यानंतर गोटमार सुरू झाली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाने व्यवस्था सांभाळली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नीलमणी अग्निहोत्री यांनी मेळाव्याच्या तयारीत मोठे बदल केले. प्रथमच पांढुर्णा, छिंदवाडा या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त सिवनी आणि बैतुल जिल्ह्यातून वैद्यकीय पथकांना पाचारण करण्यात आले होते..नदीत लावला जातो झेंडापोळ्याच्या दिवशी जंगलातून पळसाच्या झाडांच्या फांद्या आणून झेंडा लावला जातो. रात्रभर भजन-पूजन करून पहाटे तीन ते चार वाजेदरम्यान हा झेंडा पांढुर्णा आणि सावरगावच्या मध्यावर असलेल्या जाम नदीपात्रात रोवला जातो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पांढुर्णा आणि सावरगावचे नागरिक एकमेकांवर गोटमार करतात. हा झेंडा नदीपात्रातून उचलून वाजतगाजत चंडीमातेच्या मंदिरात नेला जातो..Nagpur Municipal Election: मनपा निवडणुकीची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर; काँग्रेसमध्ये नाराजी, भाजपात उत्साह.खास कॉरिडॉरची व्यवस्थायंदा रुग्णवाहिका आणि इतर साधनांची संख्याही दुप्पट करण्यात आली होती. वैद्यकीय शिबिरांमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त कर्मचारी तैनात होते. जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी खास कॉरिडॉरचीही व्यवस्था होती. जत्रेबाहेर अनपेक्षित घटना घडू नये यासाठी सहाशे पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.