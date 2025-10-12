Fake Certificates: रामटेकमध्ये शिक्षण मंडळाच्या नावाने समांतर बोर्ड! विद्यार्थ्यांना वाटल्या दहावी, बारावीच्या गुणपत्रिका

दीपक गिरधररामटेक : रामटेक येथे नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाला विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मंडळ या नावाने समांतर बोर्ड सुरू करून अनेक विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीच्या गुणपत्रिका देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे..राज्य शिक्षण मंडळाकडून प्राप्त एका आदेशान्वये या शिक्षण मंडळाची चौकशी करण्यात आली. नागपूर विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार या मंडळाला राज्य शिक्षण मंडळाची किंवा राज्य शासनाची कुठलीही मान्यता नाही..शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट दाखल करून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ त्यांना समकक्षता देत नसल्याचे म्हटले आहे. रामटेक येथे शिवनगर भागात एका खोलीत संगणक व दोन व्यक्तींच्या उपस्थितीत विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मंडळ या नावाने एक कार्यालय थाटण्यात आले आहे. या संस्थेकडून काही वर्षांपासून अनेक विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीच्या गुणपत्रिका तसेच प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे..विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मंडळ या नावाने सुरू असलेल्या या मंडळाने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे समकक्षता मिळण्यासाठी अर्ज केल्याचे कळते. या अर्जामध्ये या मंडळाने गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही शासनाच्या नियमानुसार परीक्षा घेऊन दहावी आणि बारावीच्या गुणपत्रिका तसेच प्रमाणपत्र देत असल्याचे म्हटले आहे..तसेच शिक्षा मंडळ मध्यप्रदेश, भोपाळ यांनी या मंडळाची समकक्षता मान्य केली असून अकरावीमध्ये प्रवेशासाठी या गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या संबंधात ८ ऑक्टोबरला बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून या शिक्षा मंडळाला भेट देऊन चौकशी करण्यात आली. या चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आल्या. परंतु त्याबद्दल त्यांनी प्रतिनिधीशी यासंबंधात बोलणे टाळले..बोर्डाकडे मान्यताच नाही !नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाच्या एका शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांना याविषयी विचारले असता ते नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले की अशा प्रकारच्या मंडळ स्थापनेसाठी शासनाची मान्यता लागते. तशी कुठलीही मान्यता या बोर्डाकडे नाही..Premium| NEP 2020: देशविकासाला गती देण्याची ‘एनईपी’त क्षमता.या कथित विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मंडळाच्या म्हणण्यानुसार ते विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेतात आणि गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र देतात. परंतु असे मंडळ स्थापनेपूर्वी त्यांनी शासनाची परवानगी आणि राज्य शिक्षण मंडळाची समकक्षतेसंबंधी मान्यता घेणे आवश्यक असते. ती या बोर्डाने घेतलेली नाही. विदर्भ शिक्षा मंडळाने उच्च न्यायालयात एका रिट याचिकेद्वारे राज्य शिक्षण मंडळ या बोर्डाला समकक्षता प्रदान करत नसल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.