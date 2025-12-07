Leopard Cub: पाथरी येथे शेतात आढळला बिबट्याचा शावक

साकोली : तालुक्यातील शिवारातील शेतात शनिवारी (ता.६) रोजी सकाळी बिबट्याचा अंदाजे दोन महिनाचा शावक आढळून आला. यानंतर वनविभागाचे रेस्क्यू पथक येथे दाखल झाले असून, शावकला मादी बिबट्याचे स्वाधीन करण्याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे..पाथरी येथील नामदेव बाळबद्धे यांच्या शेतात शनिवार सकाळी आठ वाजता बिबट्याचा अंदाजे दोन महिन्याचा शावक आढळून आला. गावातील पर्वत मेश्राम हे सकाळी मक्याच्या शेतात पाणी देण्यासाठी जात असताना त्यांना हा बिबट्याचा शावक दिसला..त्यांनी लगेच याबाबत गावात माहिती दिली. गावकऱ्यांनी या शावकला सुरक्षित ठिकाणी आणून साकोली वनविभागाला माहिती दिली. हा शावक आजारी असून तो अत्यंत अशक्त झालेला आहे. त्याच्यावर साकोली वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमद्वारे उपचार करण्यात आले..त्याला सायंकाळी आढळलेल्या ठिकाणी ठेवून मादी बिबटच्या स्वाधीन करण्यासाठी भंडारा व साकोली येथील रॅपिड रेस्क्यू युनिटची टीम दाखल झाली असून पाथरी येथे छावणीचे स्वरूप आले आहे. त्यांनी आज कुणालाही शेतशिवारात जाऊ दिले नाही. सेंदूरवाफा येथील रामतळ्यावरून पाथरीकडे जाणारा मार्ग देखील बंद करण्यात आला आहे..Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद.साकोलीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी एस. आर. कट्टर व उपवनसंरक्षक एस. टी. मेंढी यांच्या मार्गदर्शनात साकोली वनविभागाचे वनरक्षक, वनपाल व रॅपिड रेस्क्यू युनिटचे सुमारे ५० कर्मचारी त्या बछड्याला मादी बिबट्याच्या स्वाधीन करण्यासाठी योजना करत आहेत. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत या शेतशिवरात कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरे लावले असून तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची टीम काम करत आहे. शावकला मादी बिबट्याकडे स्वाधीन केल्यानंतर हे रेस्क्यू ऑपरेशन थांबणार असल्याचे वनापरिक्षेत्राधिकारी श्री. कट्टर यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.