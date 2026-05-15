Vidarbha News: दुचाकीच्या अपघातात एक ठार;ओव्हरटेक करताना कारची समोरासमोर धडक

पातूर: तालुक्यातील बाभूळगाव-दिग्रस फाटा यामध्ये पातूर-बाळापूर महामार्गावर, गुरुवारी (ता.१४) दुपारच्या सुमारास, दुचाकी आणि कारची समोरासमोर धडक होऊन भिषण अपघात झाला. अपघातात एकजण गंभीर जखमी असून, एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे कळते..घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक जमादार मनोज सिंग ठाकूर, बीट जमादार वसीम शेख, शरद साबळे आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. बाबुळगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची रुग्णवाहिका बोलावून चालक सुधाकर धाडसे यांच्या मदतीने जखमींना अकोला येथे उपचारासाठी पाठविण्यात आले..पुणे-बंगळूर अंतर ९३ किमीने कमी होणार, ५-६ तास वेळ वाचेल; ८ पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या कामाला मुहूर्त मिळाला.प्रदीप रतन अंभोरे सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचारी प्रदीप रतन अंभोरे, रा. सस्ती, ह.मु. पातूर तथा लक्ष्मण तुकाराम गिरे (४५), रा.कोठारी हे दोघे दुचाकी क्रमांक एम.एच. ३० एफ ५८४९ वरून सस्ती येथून पातूरकडे येत होते..एम.एच. ४७ डब्ल्यू ६६ क्रमांकाची कार घेऊन, चालक राहुल सुभाष पवार, रा.वरवंट जानेफळ, तालुका मेहकर हे वाडेगावकडे जात होते. दरम्यान एका थांबलेल्या ट्रकला ओव्हरटेक करून कार दुचाकीला धडकली..राज्य सरकराचं दुर्लक्ष, महाराष्ट्रातील गावांमध्ये तेलंगणाकडून जनगणना;१४ वादग्रस्त गावांत दोन्ही राज्यांची समांतर प्रक्रिया.यामध्ये दुचाकीस्वार प्रदीप अंभोरे तथा लक्षमण गिरे गंभीर जखमी झाले. दोघांचेही पाय अपघातामध्ये निकामी झाले. दोघांना अकोला येथे सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी नेले असता लक्ष्मण गिरे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सदर घटनेप्रकरणी वृत्त लिहीस्तोवर पोलिसात तक्रार झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.