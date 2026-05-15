विदर्भ

Vidarbha News: दुचाकीच्या अपघातात एक ठार;ओव्हरटेक करताना कारची समोरासमोर धडक

Patur-Balapur Highway Accident: पातूर-बाळापूर महामार्गावर दुचाकी आणि कारची समोरासमोर धडक, अपघातात एक ठार, एक गंभीर जखमी. वाहतूक पोलिस घटनास्थळी दाखल, जखमींना अकोला येथे उपचारासाठी नेले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पातूर: तालुक्यातील बाभूळगाव-दिग्रस फाटा यामध्ये पातूर-बाळापूर महामार्गावर, गुरुवारी (ता.१४) दुपारच्या सुमारास, दुचाकी आणि कारची समोरासमोर धडक होऊन भिषण अपघात झाला. अपघातात एकजण गंभीर जखमी असून, एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे कळते.

