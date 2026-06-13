पेंच व्याघ्र प्रकल्पात AI आधारित 'टायगर अलार्म सिस्टम'; वाघ येण्याआधी सायरन वाजणार; नेमकी यंत्रणा काय?

मानव आणि वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नागपूरजवळील पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित 'टायगर अलार्म सिस्टम' बसविण्यात आली आहे. वाघ किंवा बिबट्याची चाहूल लागताच गावकऱ्यांना आधीच सावध करणारा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 'मार्व्हल' या कंपनीने ही प्रणाली विकसित केली असून नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक हर्ष पोतदार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे..पेंच व्याघ्र प्रकल्पासह प्रादेशिक वन विभागाच्या संवेदनशील भागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर १५ ते ३० फूट उंचीचे ४० विशेष एआय कॅमेरे आणि खांब उभारण्यात आले आहेत. चारगाव आणि परिसरातील जंगलाच्या सीमेवर ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे..Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?.विशेष म्हणजे, वाघ अनेकदा एआय कॅमेऱ्यांमध्ये स्पष्टपणे दिसत नाही. मात्र, चितळ, सांबर, माकड आणि मोर यांसारखे प्राणी वाघ दिसताच विशिष्ट प्रकारचा धोक्याचा इशारा अर्थात 'अलार्म कॉल' देतात. याच नैसर्गिक संकेतांचा वापर 'बायो-अक्युस्टिक एआय' तंत्रज्ञानात करण्यात आला आहे..Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्रीच्या गादीवर कोणाचा हक्क? ‘सेनापती’च्या साम्राज्यात ‘शिलेदार’ची दमदार एंट्री, सह्याद्रीत वाघांचा सत्तासंघर्ष.जंगलाच्या सीमेवर बसविण्यात आलेले संवेदनशील सेन्सर्स इतर आवाज बाजूला ठेवून केवळ प्राण्यांचे अलार्म कॉल अचूकपणे टिपतात. हा आवाज नोंदविला गेल्यानंतर यंत्रणा थेट गावातील सायरनशी जोडली जाते आणि वाघ गावाच्या हद्दीत पोहोचण्यापूर्वीच सायरन वाजून नागरिकांना इशारा मिळतो. त्यामुळे शेतात किंवा घराबाहेर असलेले ग्रामस्थ सुरक्षित ठिकाणी जाऊ शकतात. वर्षभर या प्रयोगाच्या यशाचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील इतर व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही ही अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्याचा विचार केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.