Wildlife: पेच व्याघ्र प्रकल्प पर्यटनासाठी १५ ऑक्टोबरला उघडणार; मुसळधार पावसाने रस्त्यांची दुरवस्था, सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक नुकसान

नागपूर : सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील अनेक पर्यटन रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. परिणामी, दरवर्षी १ ऑक्टोबरपासून पर्यटकांसाठी खुला होणारा हा प्रकल्प आता १५ ऑक्टोबरपासून पर्यटनासाठी खुला होणार आहे. .प्रकल्प प्रशासनाने पर्यटन रस्त्यांची डागडुजी आणि दुरुस्ती सुरू केली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सर्व तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्प विदर्भातील एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ व जैवविविधतेचे केंद्र आहे. दरवर्षी देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येथे येतात. मात्र यावर्षी पावसाचा जोर सप्टेंबर अखेरपर्यंत कायम राहिल्याने, अनेक भागातील रस्ते चिखलमय होऊन उखडले आहेत..विशेषतः बखारी, भिवसेन कुटी, सलामा–बखारी आणि फेफडीकुंड या मार्गावरील रस्त्यांची सर्वाधिक दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक असल्याने प्रकल्प प्रशासनाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात डागडुजीचे काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..सप्टेंबरमधील मुसळधार पावसाने येथील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. प्रशासनाने १५ ऑक्टोबरपासून प्रकल्पातील सर्व मुख्य दरवाजे पर्यटकांसाठी खुले करण्याचे नियोजन केले आहे. हा प्रकल्प जंगल सफारी, निसर्ग निरीक्षण व वन्यजीव अभ्यासासाठी प्रसिद्ध असून, वाघ, बिबट्या, हरीण, सांबर, नीलगाय यांसारखे अनेक प्राणी येथे मुक्तसंचार करताना दिसतात. पावसाळ्यानंतर हिरवाईने नटलेले जंगल पाहणे ही पर्यटकांसाठी खास पर्वणी ठरणार आहे. १५ ऑक्टोबरपासून जंगल सफारीचा अनुभव घेता येणार आहे..Heavy Rain: राजस्थान, हिमाचलमध्ये पावसाचा जोर; मुसळधार पावसाचा अंदाज, शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश.पेंच प्रकल्पातील रस्त्याची अवस्था बिकट असल्याने पर्यटन कधी सुरू करायचे याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात येत आहे. त्याच्या निर्णयानंतर पर्यटनाचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, प्राथमिक अहवालानुसार १५ ऑक्टोबरपासून पर्यटन सुरू करावी असे अहवाल प्राप्त झालेले आहेत.- श्रीलक्ष्मी, प्रभारी क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.