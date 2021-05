अपार्टमेंटमध्ये चालू होता देहविक्रीचा व्यवसाय; संतप्त नागरिक धडकले पोलिस ठाण्यावर

अमरावती : फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीतील अपार्टमेंटमधील एका फ्लॅटमध्ये देहविक्रीचा छुपा व्यवसाय सुरू असल्याच्या आरोपानंतर पोलिसांनी (Amravati Police) कारवाई केली. शनिवारी (ता. आठ) परिसरातील संतप्त नागरिकांनी दुपारी फ्रेजरपुरा ठाण्यावर धडक दिली. (people in Amravati goes to police station against illegal works)

हेही वाचा: दिलासादायक! नागपुरात बाधितांच्या तुलनेत दुपटीने कोरोनामुक्त

एका व्यक्तीच्या मालकीचा हा फ्लॅट असून, काही दिवसांपासून बरेच आंबट शौकीन आणि काही युवती, महिलांची येथे बऱ्यापैकी रेलचेल वाढली होती. दिवसभर आणि सायंकाळी फ्लॅटमध्ये बऱ्यापैकी गर्दी व्हायची. सदर अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना येथे सुरू असलेल्या प्रकाराचा मानसिक त्रास सुरू झाला. त्यामुळे येथील नागरिकांनी फ्रेजरपुरा ठाण्यात तक्रार नोंदविली.

पोलिस निरीक्षक पुंडलिक मेश्राम, महिला कर्मचाऱ्यांसह शुक्रवारी (ता. सात) रात्री सदर अपार्टमेंटमध्ये तपासणीकरिता दाखल झाले. ज्या फ्लॅटमध्ये आंबट शौकिनांची रेलचेल सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांना केला होता, त्या फ्लॅटमध्ये चौकशी केली असता एक महिला आणि दोन युवती आढळल्या. त्यांना पोलिसांनी फ्रेजरपुरा ठाण्यात बोलावून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई केली.

पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा कुणताही पुरुष तेथे आढळला नाही. ज्या युवकाच्या मालकीचा हा फ्लॅट असल्याची माहिती पुढे आली, त्याचाही शनिवारपर्यंत (ता. आठ) काहीच थांगपत्ता लागला नाही.

हेही वाचा: इंस्टाग्राम फ्रेंडचा शिक्षिकेवर अत्याचार; गर्भपात करण्यासाठी दबाव

स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानंतर पोलिसांनी फ्लॅटची झडती घेतली तेव्हा तेथे महिलांव्यतिरिक्त कुणीच पुरुष आढळला नाही. पसार फ्लॅट मालकाची त्यात चौकशी होईल. -पुंडलिक मेश्राम, पोलिस निरीक्षक, फ्रेजरपुरा ठाणे.

(people in Amravati goes to police station against illegal works)