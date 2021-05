फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पेट्रोल, तरीही नागरिकांची पेट्रोल पंपावर गर्दी

अमरावती : कोरोनाचा (coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव पाहता जिल्हा प्रशासनाकडून 15 मेपर्यंत कठोर लॉकडाउन (strict lockdown) घोषित करण्यात आले असून केवळ अत्यावश्‍यक सेवेतील लोकांनाच (essential service employee) पेट्रोल (petrol) देण्यात येत आहे. या मुद्यावरून सोमवारी (ता.10) शहरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर वादाच्या ठिणग्या पडल्या. पर्यायाने अनेक ठिकाणी पोलिसांना (amravati police) तेथे तैनात करण्यात आले. (petrol allowed to only in essential service employee due to lockdown in amravati)

जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी 9 ते 15 मे दरम्यान जिल्ह्यात कठोर लॉकडाउनची घोषणा केली. त्याअंतर्गत केवल अत्यावश्‍यक सेवेतील लोकांनाच पेट्रोल तसेच डिझेल देण्याबाबतचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. रविवार असल्या कारणाने तशीही रस्त्यांवर फारशी गर्दी नव्हती. मात्र, काल सोमवारी सकाळपासूनच नागरिकांनी पेट्रोल पंपांकडे आपला मोर्चा वळविला, मात्र तेथे पेट्रोल देण्यास कर्मचाऱ्यांकडून नकार देण्यात आला. त्यामुळे अनेकांची तेथे खडाजंगी झाली. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी वादसुद्धा घातले. अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र पाहून त्यांना पंपावर प्रवेश दिला जात होता. तर अनेक सामान्य नागरिक पंपावर प्रवेश देण्याची मागणी करीत होते, मात्र कर्मचाऱ्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. काही ठिकाणी पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्यानंतर रांगेत वाहनचालकांना पेट्रोल देण्यात आले तर अनेक ठिकाणी पंपचालकांनी नियमांचा हवाला देत पेट्रोल देण्यास नकार दर्शविला.

रुग्णांच्या नातेवाइकांचे बेहाल -

एकीकडे केवळ अत्यावश्‍यक सेवेतील लोकांनाच पेट्रोल देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत, तर दुसरीकडे शहरातील कोविड रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांच्या नातेवाइकांची चांगलीच होरपळ झाली. पेट्रोल मिळेल या आशेवर या मंडळींनी शहरातील विविध पेट्रोल पंपावर जाऊन विनंत्या केल्या, मात्र काही अपवाद वगळता त्यांना निराश होऊनच परतावे लागले.

ऑनलाइन कर्मचारी त्रस्त -

अनेक पंपांवर ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा पेट्रोल मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनीदेखील कर्मचाऱ्यांसोबत वाद घातला. दुपारनंतर अनेक पंप बंद करण्यात आले होते.