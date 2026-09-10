विदर्भ

Farmer Bull Bond: एक हाक अन् बैल कान टवकारतो! शेतकऱ्याच्या आवाजातील आपुलकी ओळखणारं हे नातं शब्दांपलीकडचं

Pola Festival Celebrates the Special Bond Between Farmers and Bulls: ढवळ्या-पवळ्यांच्या लाडक्या नावांतून उमटणारी शेतकऱ्याची माया; पोळ्याच्या सणात बैलांप्रती कृतज्ञतेची हळवी अभिव्यक्ती
Farmer Bull Bond in Maharashtra Pola Festival Highlights Tradition of Naming Bulls and Their Emotional Connection With Farmers

Farmer Bull Bond in Maharashtra Pola Festival Highlights Tradition of Naming Bulls and Their Emotional Connection With Farmers

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सकाळ वृत्तसेवा
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-आरती दलाल-धारकर

नागपूर: शेताच्या बांधातून जेव्हा बैलाला हाक मारली जाते तेव्हा त्याचे कान टवकारतात आणि तो कामासाठी सज्ज होतो. आपल्याकडे बैलाचे नाव ठेवण्याची पद्धत आहे. तो कधी ढवळ्या असतो, कधी पवळ्या असतो, तर कधी चितळ्या असतो. अनेकदा त्याचे नाव रंगरुपावरून, तर कधी गुणांवरून ठेवतात. नावाने दिलेली हाक त्याच्याप्रती शेतकऱ्याची संवेदना व्यक्त करते.

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