Farmer Bull Bond: एक हाक अन् बैल कान टवकारतो! शेतकऱ्याच्या आवाजातील आपुलकी ओळखणारं हे नातं शब्दांपलीकडचं

-आरती दलाल-धारकरनागपूर: शेताच्या बांधातून जेव्हा बैलाला हाक मारली जाते तेव्हा त्याचे कान टवकारतात आणि तो कामासाठी सज्ज होतो. आपल्याकडे बैलाचे नाव ठेवण्याची पद्धत आहे. तो कधी ढवळ्या असतो, कधी पवळ्या असतो, तर कधी चितळ्या असतो. अनेकदा त्याचे नाव रंगरुपावरून, तर कधी गुणांवरून ठेवतात. नावाने दिलेली हाक त्याच्याप्रती शेतकऱ्याची संवेदना व्यक्त करते..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पोळ्याला बैलांप्रती असलेला आदर, संवेदना शेतकरी व्यक्त करतो. नव्या पाहुण्याप्रमाणे बैलांचे नाव ठेवण्याची प्रथा आहे. एखाद्या बैलाचा रंग पांढरा असेल, तर त्याला ढवळ्या, भुऱ्या तर रंग लाल असेल, तर त्याला लाख्या, लालाजी नाव ठेवतात. काजळासारखे काळे डोळे असलेल्या बैलाला काजव्या, कंठ्या, बन्या, राजा, कालू, अंगकाठी एकदम धष्टपुष्ट असेल तर सर्ज्या, राज्या, ढवऱ्या तर कधी-कधी हनमत्या यासारखी नावे दिली जातात..बैलाचे शेपूट लहान असेल किंवा काही कारणाने शेपूट तुटले असेल, तर त्याला लांड्या, शिंग खाली असेल, तर त्याला होंडा असे नाव देतात. एखाद्या बैलाचा जन्मच जर आपल्या घरी झाला असेल, तर त्याला लहान मुलांसारखी पिंट्या, बंड्या अशा नावांनी हाक मारतात. हा बैल लहान असताना शेतकऱ्याच्या घरातील सर्वत्र वावरत असतो. त्याचा लाडही चिमुकल्यांप्रमाणे होतो. सणांच्या दिवशी जन्मलेल्या बैलास वेगळी नावे देतात. जन्माष्टमीला आलेल्या बैलाला कान्हा किंवा कान्होबा म्हणतात..बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा पोळाआज पोळ्याच्या निमित्ताने बैलांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. पोळ्याच्या आदल्या दिवशी खांदेमळणी केली जाते. बैलांचे खांदे तुप आणि हळदीने शेकून त्यांना जेवणाचे आमंत्रण दिले जाते. ‘आज आवतण घे, उद्या जेवायला ये’ असे बैलांना आमंत्रण दिले जाते. आज बैलांच्या शिंगांना बेगड लावून सजवले जाणार आहे. रंगीत कासरे, घुंगरमाळा, झुला बांधून सजविलेल्या बैलाला मारुतीच्या मंदिराजवळ बांधलेल्या पारावर नेले जाते. त्याठिकाणी महादेवाच्या झडत्यांची जुगलबंदी रंगणार आहे. मालकिणीने केलेला पुरणाचा नैवेद्य दाखवून बैलाची पूजा करून त्याच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली जाणार आहे. मातीशी नाते जोडणारा हा सण असून आज पताकांनी सजलेल्या तोरणात शेतकरी आपल्या बैलांना नेऊन सण साजरा करणार आहेत..नावाने हाक अन् लगेच देतो प्रतिसादशेतकरी आणि बैल यांच्यातील नाते शब्दांपलीकडचे असते. दिवसभर शेतात सोबत राहिल्यानंतर बैलाला मालकाची हाक ओळखीची होते. ‘ढवळ्या...’ किंवा ‘पवळ्या...’ अशी हाक मारताच तो कान टवकारतो, मान वळवतो. शेतकऱ्याचा आवाज आपुलकी त्याला कळते. त्यामुळे नाव ही केवळ ओळख राहत नाही; ती दोघांना जोडणारी एक हळवी साद बनते. कधीच मालकावर बैल हल्ला करीत नाही. असाही अनुभव आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rशेतकरी आणि बैल यांच्यात एक अनोखे नाते असते. बैलाला जेव्हा नावाने हाक मारली जाते तेव्हा तो शेतकऱ्याने दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करतो. एकमेकांची भाषा समजत नसली तरी त्याला प्रेमाची भाषा कळते. तो दिवसभर श्रम करून जेव्हा थकतो, तेव्हा शेतकऱ्यालाही त्याचा थकवा जाणवतो. असे हे या दोघांमधील शब्दांच्या पलिकडचे नाते आहे. - चंद्रशेखर रामटेके शेतकरी, विरली, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.