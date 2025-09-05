विदर्भ

Sindkhedraja Crime : अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर व स्विफ्ट वाहनांवर पोलिसांची कारवाई; १० लाखाचा मुद्देमाल जप्त

पोलिसांनी अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर व स्विफ्ट वाहनांवर किनगांव राजा पोलिसांनी कारवाई करून १० लाख ५६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंदखेड राजा - सिंदखेड राजा तालुक्यातील किनगांव राजा पोलिसांनी अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर व स्विफ्ट वाहनांवर किनगांव राजा पोलिसांनी ता. ५ सप्टेंबर रोजी कारवाई करून १० लाख ५६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

