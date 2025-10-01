Wardha Police: गुन्हेगाराची पोलिसांनी काढली धिंड

वर्धा: जुगार पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर तलवारीने हल्ला करण्यात आला. सावंगी भागातील शीख बेडा परिसरात घडलेल्या या घटनेत तीन पोलिस जखमी झाले..या प्रकरणातील मुख्य आरोपी राजकुमार बावरी याची या परिसरात दहशत होती. त्याची त्याच परिसरात पोलिसांनी मंगळवारी (ता. ३०) धिंड काढून कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही हे दाखवून दिले..जुगार अड्ड्यावर छापा टाकण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर राजकुमार बावरी व आणखी काहींनी तलवारीने हल्ला केला होता. तीन पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यात जखमी झाले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल होताच राजकुमार हा फरार झाला. त्यास पोलिसांनी इंदूरमधील एका लॉजमधून ताब्यात घेत अटक केली..सध्या तो पोलिस कोठडीत असून आज दुपारी सावंगी पोलिसांनी आरोपीला घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी शीखबेडा येथे नेले होते. राजकुमारची दहशत असलेल्या परिसरातच त्याची पायी मिरवणूक काढण्यात आली..Nagpur Police: दोन ड्रग्ज तस्करांकडून २१९ ग्रॅम एमडी जप्त; पोलिसांचा छापा, मुख्य आरोपीचा शोध सुरू .यावेळी पोलिस निरीक्षक पंकज वाघाडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.