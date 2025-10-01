विदर्भ

Wardha Police: गुन्हेगाराची पोलिसांनी काढली धिंड

Gambling Raid: सावंगी येथील शीख बेडा परिसरात पोलिसांवर जुगार अड्ड्यावर छापेमारी दरम्यान तलवारीने हल्ला झाला. मुख्य आरोपी राजकुमार बावरी ताब्यात घेण्यात आला आणि पोलिसांनी घटनास्थळी त्याची पायी मिरवणूक काढली.
वर्धा: जुगार पकडण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर तलवारीने हल्ला करण्यात आला. सावंगी भागातील शीख बेडा परिसरात घडलेल्या या घटनेत तीन पोलिस जखमी झाले.

