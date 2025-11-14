विदर्भ

Wardha News: अबब! बंदीच्या जिल्ह्यात तीन कोटींचा मद्यसाठा जप्त; पोलिसांनी ठोकल्या तब्बल १८८ आरोपींना बेड्या

Illegal Liquor: वर्धा जिल्ह्यात पोलिसांनी अवैध गावठी दारू विरुद्ध मोहीम राबवली; दोन कोटी ९३ लाखांचा दारूसाठा जप्त. १८८ आरोपींना अटक; निवडणूकपूर्व स्वच्छता मोहिमेचा दावा.
सकाळ वृत्तसेवा
वर्धा : महात्मा गांधी यांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यात पोलिसांनी अवैध गावठी दारू निर्मिती आणि विक्रीविरोधात मोहीम राबवली आहे.

