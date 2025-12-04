Buldhana News : आमदार पुत्रासह ६ जणांविरुद्ध बोगस मतदान प्रकरणी गुन्हे

बुलडाणा - बुलडाणा नगर परिषदेचे कालचे मतदान बोगस मतदान मुद्द्यावर गाजले. त्या बोगस मतदान प्रकरणात एकूण ६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आमदार संजय गायकवाड यांचे चिरंजीव कुणाल गायकवाड आणि पुतण्या श्रीकांत गायकवाड यांच्याविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. .पोलिसांच्या तावडीतून एका बोगस मतदाराला कुणाल गायकवाड यांनी पळून जाण्यासाठी मदत केल्याचा व्हिडिओ काल व्हायरल झाला होता.. अखेर शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी कुणाल गायकवाड आणि श्रीकांत गायकवाड यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले..प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतदान केंद्रावर एका बोगस मतदाराला स्थानिकांनी पकडले होते. तिथे कुणाल गायकवाड आणि श्रीकांत गायकवाड यांची एन्ट्री झाल्यानंतर त्या दोघांनी बोगस मतदाराला पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्यास मदत केल्याचा व्हिडिओ संपूर्ण समाज माध्यमावर व्हायरल झाला. दरम्यान प्रभाग क्रमांक १५ मधील गांधी प्राथमिक शाळेच्या मतदान केंद्रावर मोताळा तालुक्यातील कोथळी येथून कथितपणे मतदानासाठी आलेल्या दोन संशयितांना पकडले..प्राथमिक तपासणीत संशय निर्माण झाल्यास त्यांना ही पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी शरद पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.