विदर्भ

Maregaon News : गरिबीचा फायदा घेत अपहरण! पालन -पोषणाचे आमिष दाखवीत तीन मुले पळविली

मजुराच्या तीन मुलांना चांगले शिक्षण देतो असे आश्वासन देत, तेलंगानामध्ये वास्तवाला असलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने पळून नेल्याची तक्रार पोलिसात दाखल झाली.
Crime

Crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारेगाव - मजुराच्या तीन मुलांना चांगले शिक्षण देतो असे आश्वासन देत, तेलंगानामध्ये वास्तवाला असलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने पळून नेल्याची तक्रार पोलिसात दाखल झाली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना १९ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी घडली.

Loading content, please wait...
Telangana
Maregaon
crime
children
financial exploitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com