Maregaon News : गरिबीचा फायदा घेत अपहरण! पालन -पोषणाचे आमिष दाखवीत तीन मुले पळविली

मारेगाव - मजुराच्या तीन मुलांना चांगले शिक्षण देतो असे आश्वासन देत, तेलंगानामध्ये वास्तवाला असलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने पळून नेल्याची तक्रार पोलिसात दाखल झाली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. ही घटना १९ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी घडली..या प्रकरणी पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलांचे सावत्र वडीलाने दि. २३ सप्टेंबर रोजी मारेगाव पोलिसात तक्रार दाखल केली. आरोपी देविदास अंबादास वावरे वय ४४ वर्षे रा. पांढरकवडा ह. मु. निशानघाट ता. जी. अदिलाबाद (तेलंगाना) याचे सोबत अपहरण झालेल्या मुलांच्या आई वडीला सोबत ओळख होती.फिर्यादीचे आई वडील काम करण्यासाठी एक वर्षांपूर्वी निशानघाट येथे गेले होते. तिथे त्यांची ओळख झाली होती. सध्या फिर्यादी मारेगाव तालुक्यातील एका गावात सालगडी म्हणून शेतात वास्तवाला आहे..ओळखीचा फायदा घेऊन आरोपी हा फिर्यादीच्या घरी आला व फिर्यादीच्या आई- वडिलांना मी तुमच्या मुलांचे चांगले पालन पोषण करतो व शिक्षण ही देतो असे सांगून १९ सप्टेंबरला संध्याकाळी तीन वर्षीय मुलगी, नऊ वर्षीय मुलगा आणि एक तीन वर्षीय मुलगा या तीनही मुलांना घेऊन गेला.२० सप्टेंबरला मुले कशी राहतात म्हणून फिर्यादीने दिलेल्या फोनवर फोन केला असता आरोपीचा फोन स्वीच आप आला. वारंवार फोन लावून ही फोन लागत नसल्याने फिर्यादीने निशानघाट तेलंगाना येथे आरोपीच्या घरी जाऊन मुलांचा शोध घेतला. मुले आरोपी आढळून आले नाही..त्यामुळे फिर्यादीच्या पाया खालची वाळू घसरली. तेलंगानातून परत येत मारेगाव पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारीवरुन आरोपी देविदास वावरे याच्याविरुद्ध विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करुण मुलांचा शोध सुरु आहे..पोलिस पथक रवानातक्रार मिळताच मारेगाव पोलिसांचे पथक तेलंगाना येथे पाठविण्यात आले असून तेलंगाना पोलिसांच्या मदतीने आरोपी व तीन मुलांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र अजून आरोपीचा सुगावा लागला नाही अशी माहिती मारेगाव पोलिसांनी दिली..