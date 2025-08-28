Gadchiroli Flood: छत्तीसगडमधील मुसळधार पावसाचा फटका गडचिरोलीला; भामरागडात पुराचा कहर,

गडचिरोली : जिल्ह्यातील अनेक भागांत पाऊस असला, तरी भामरागड तालुक्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून त्यात भर म्हणून छत्तीसगड राज्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. .अशातच पुरात अडकलेल्या गर्भवती महिलेला प्रशासनाच्या आपत्ती प्रतिसाद दलाने अथक प्रयत्नांनी बाहेर काढत रुग्णालयात रवाना केले. या महिलेने एका गोंडस कन्येला जन्म दिला आहे. भामरागड तालुक्यातील हिंदेवाडा येथील गर्भवती महिला अर्चना विकास तिम्मा हिला बुधवार (ता. २७ ) पहाटे ४ वाजता राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एस.डी.आर.एफ.) पथकाच्या मदतीने पामूलगौतम नदीच्या पुरातून सुरक्षितपणे बाहेर काढले. .नदी पार करून तिला तातडीने भामरागड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून सकाळी तिने गोंडस कन्येला जन्म दिला आहे. छत्तीसगड राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे इंद्रावती नदीची पातळी वाढली होती. .संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने मंगळवार (ता. २६) संध्याकाळपासून सतत लक्ष ठेवले होते. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या सूचनेनुसार मंगळवारी रात्री ११ वाजता सिरोंचा येथून राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे पथक भामरागड येथे रवाना करण्यात आले..Washim : प्रसूतीवेदनांनी विव्हळत होती महिला; डिलिव्हरीवेळी केली मारहाण, पोटावर दाब अन् बाळाचा मृत्यू, वाशिम रुग्णालयात नेमकं काय घडलं?.या तत्पर कारवाईमुळे गर्भवती महिलेला वेळेत रुग्णालयात पोहोचविणे शक्य झाल्याचे तहसीलदार किशोर बागडे यांनी सांगितले. दरम्यान, भामरागडच्या मुख्य बाजारपेठेत पर्लकोटा नदीचे पाणी शिरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.