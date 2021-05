वरठी (जि. भंडारा) : जवळच्या सिरसी येथे बुधवारी दुपारी वीज पडल्याने झाडाखाली बांधलेल्या दोन बैलांचा मृत्यू (Death of two bulls) झाला. यामुळे ऐन हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी फुलचंद साठवणे यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. (Presence of rain with thunder in Bhandara and Gondia)

सिरसी येथे गांधी वॉर्डमधील फुलचंद सकाराम साठवणे यांनी शेतावरील काम आटोपल्यावर बैलांना घरामागे असलेल्या झाडाखाली चारा टाकून बांधून ठेवले होते. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावली. सव्वाबाराच्या सुमारास विजेच्या गडगडाटासह त्यांच्या घरामागील झाडावर वीज कोसळली. यात त्यांच्या दोन बैलांचा जागीच मृत्यू झाला.

घटनेची माहिती वरठी पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. दुपारी तीन वाजता भंडारा येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी सपाटे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. या घटनेमुळे शेतकऱ्यावर आर्थिक संकट आले असून त्याला तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

उष्णतेच्या प्रमाणात घट

भंडारा व गोंदिया शहरासह जिल्ह्यांतील काही तालुक्‍यांत मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावली. भंडारा शहरात बुधवारी सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास भंडारा शहरात जोरदार मेघगर्जना व वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. सुमारे एक तासापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात आलेल्या पावसामुळे उष्णतेच्या प्रमाणात घट आली आहे. त्यानंतर सायंकाळपर्यंत ढगाळ वातावरण आहे.

छत कोसळल्याने वाहतूक विस्कळीत

गोंदिया शहरात सकाळपासून आकाश निरभ्र असताना दुपारी वादळवाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. जागोजागी पाणी साचून होते. तालुक्‍यातील बरबसपुरा व परिसरात वादळासह पाऊस झाला. बरबसपुरा येथील भाऊलाल पटले यांच्या घरावरचे छत उडून रस्त्यावर आले होते. त्यामुळे काहीकाळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आमगाव तालुक्‍यातही वादळवाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे वीज प्रवाह खंडित झाला होता. अन्य तालुक्‍यात ढगाळ वातावरण कायम होते.

