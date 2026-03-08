NCP Leader Arrested : मोठी बातमी ! राष्ट्रवादीच्या नेत्याला अटक, तरुणीचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप; अश्लील फोटो-व्हिडिओ पाठवले अन्...

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथे जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एक अतिशय गंभीर आणि समाजाला हादरवणारी घटना समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीशी संबंधित एका ज्येष्ठ नेत्यावर तरुणीवर दीर्घकाळ लैंगिक छळ आणि शरीरसुखाची मागणी केल्याचा आरोप ठरला आहे. आरोपीचे नाव दिवाकर गमे (वय ७८) असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, ही घटना सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाली. २०२२ मध्ये पीडिता अवघी २१ वर्षांची असताना आरोपीने तिला नोकरीचे आमिष दाखवले आणि सातत्याने शारीरिक संबंधांची मागणी केली. धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीचे पीडितेच्या कुटुंबाशी जवळचे संबंध असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे तिला अधिक त्रास सहन करावा लागला..तीन दिवसांपूर्वी आरोपीने पीडितेला अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून मानसिक छळ केल्याचा आरोप आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या तरुणीने अखेर पुलगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी POCSO कायदा आणि इतर गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. ७ मार्चच्या सायंकाळी आरोपीला अटक करण्यात आली असून, त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. मोबाईलमधून आणखी पुरावे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी हा राष्ट्रवादीचा वरिष्ठ नेता आणि जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणामुळे वर्धा जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पीडितेच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतली जात असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.