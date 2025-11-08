विदर्भ

Sharad Pawar: “कुटुंब वेगळं, राजकारण वेगळं... पार्थ प्रकरणी सुप्रियाचं मत वैयक्तिक"; पुणे जमीन घोटाळ्यावर पवारांची स्पष्ट भूमिका

Sharad Pawar Emphasizes Transparent Investigation in Pune Land Deal Allegations | पुणे जमीन घोटाळ्याची चौकशी तातडीने करावी, शरद पवारांची मागणी
Sharad Pawar
Sharad Pawarsakal
Sandip Kapde
Updated on

पार्थ पवार प्रकरणात पुणे जमीन घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करून खर वास्तव समाजासमोर ठेवला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मांडली. सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेले मत हे वैयक्तिक असू शकते, प्रशासन, राजकारण आणि कुटुंब यांचा परस्परसंबंध नसतो, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

Sharad Pawar
Ajit Pawar
Parth Pawar

