Sharad Pawar: “कुटुंब वेगळं, राजकारण वेगळं... पार्थ प्रकरणी सुप्रियाचं मत वैयक्तिक"; पुणे जमीन घोटाळ्यावर पवारांची स्पष्ट भूमिका

पार्थ पवार प्रकरणात पुणे जमीन घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करून खर वास्तव समाजासमोर ठेवला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मांडली. सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेले मत हे वैयक्तिक असू शकते, प्रशासन, राजकारण आणि कुटुंब यांचा परस्परसंबंध नसतो, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले..पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत खुलासाविदर्भ दौऱ्यावर असलेले शरद पवार शुक्रवारी अकोला जिल्ह्यात होते. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी पुणे जमीन घोटाळा आणि पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत खुलासा केला."कुटुंब वेगळे, राजकारण वेगळे असते. आमच्या कुटुंबातही एकमेकांविरुद्ध निवडणुका लढल्या जातात. माझा एक नातू अजित पवारांच्या विरोधात उभा राहतो. तरीही कुटुंबाची विचारधारा एकच आहे. पण प्रशासनाने कायद्याप्रमाणे चौकशी करावी आणि सत्य समोर आणावे," असे पवार म्हणाले..Ajit Pawar discussion with Fadnavis : पार्थ पवार जमीन व्यवहार प्रकरण ; अजितदादा मुख्यमंत्री फडणवीसांना नेमकं काय म्हणाले?.हे प्रकरण अत्यंत गंभीरपार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला नाही, याचे उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसच देऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये," असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.अजित पवार यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, "तो निर्णय देवेंद्र फडणवीस घेतील. मी त्याबाबत काही बोलणार नाही.".जमीन खरेदी प्रकरणी चौकशीची मागणीदरम्यान, मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणीही जोरदार चौकशीची मागणी होत आहे. ही जमीन पार्थ पवार यांनी खरेदी केल्याचा आरोप होत आहे. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. ही जमीन महार वतना आहे, ती नियमबाह्य़ मार्गाने विकली गेली, असा दावा होतो.शरद पवार यांनी याबाबतही प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी, असे सूचित केले. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "चौकशीत दोषी आढळल्यास कारवाई होणारच," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सुप्रियाताईंचे मत त्यांचे वैयक्तिकसुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणी पार्थ पवार असं काही करणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर शरद पवार म्हणाले, "सुप्रियाताईंचे मत त्यांचे वैयक्तिक असू शकते. पक्षाची अधिकृत भूमिका हीच आहे की चौकशी झाली पाहिजे आणि सत्य समोर यायला हवे." पवारांच्या या स्पष्टवक्तव्यामुळे पुणे जमीन घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे..Ajit Pawar : व्यवहारात पैशाची देवाणघेवाण नाही; पुणे जमीन कथित व्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण.