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Pusad Farmer Tragedy : पिकांचे नुकसान पाहताना हृदयविकाराने मृत्यू दुष्काळाच्या धास्तीने अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा बळी; पांढुर्णा खुर्द येथील घटना

29-Year-Old Farmer Dies of Heart Attack in Pusad : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढुर्णा खुर्द येथील २९ वर्षीय अल्पभूधारक शेतकरी नितीन राठोड यांचा शेतात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला.
Pusad Farmer Tragedy

Pusad Farmer Tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुसद (जि. यवतमाळ) : पावसाअभावी कपाशीचे पीक सुकले, वाढता शेतीखर्च, कर्ज आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता अशा आर्थिक विवंचनेत असलेल्या पांढुर्णा खुर्द (रामपूर तांडा) येथील अल्पभूधारक शेतकरी नितीन बाबूराव राठोड (वय २९) यांचा गुरुवारी (ता. १) शेतात हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. नितीन यांच्याकडे एक एकर शेती होती.

आई-वडील, मोठा भाऊ, पत्नी आणि दोन मुले असा त्यांचा परिवार आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने पिकांचे नुकसान झाले. उदरनिर्वाहासाठी त्यांचा मोठा भाऊ पुण्यात कामाला गेला होता.

भावाच्या मुलीचे लग्न ठरल्याने विवाहखर्चाचीही चिंता होती. बुधवारी (ता. ३०) शेतातील सुकलेले कपाशीचे पीक पाहून नितीन अस्वस्थ झाले होते. पीक नुकसान आणि पुढील आर्थिक परिस्थितीचा विचार सुरू असतानाच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला.

Pusad Farmer Tragedy
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त्यांचा शेतातच मृत्यू झाला. पुसद उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. ग्राम महसूल अधिकारी गजानन कवाने यांनी प्राथमिक अहवाल तहसीलदार रेखा वाणी यांना सादर केला आहे.

दुष्काळामुळे ताण वाढला नापिकी, कर्ज आणि रोजगाराच्या प्रश्नामुळे शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक ताण वाढत आहे. यापूर्वी काटखेडा येथील तरुण शेतकरी अनिल मधुकर राठोड यांचाही पीक संकटाच्या काळात हृदयविकाराने मृत्यू झाला होता. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसोबतच मानसिक आधार व समुपदेशनाची गरज व्यक्त होत आहे. नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि रोजगाराच्या उपाययोजनांना गती देण्याची मागणी होत आहे.

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