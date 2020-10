राजुरा (जि. चंद्रपूर) : घरातील कर्त्या पुरुषाचा बळी गेल्याने आमच्या कुटुंबाचा आधार गेला. शासनाचा पैसा कोणत्या कामाचा. एक लाख रुपये हाती मिळाले. एक लाख रुपये आयुष्यभर पुरतील का?, आमचे तर जन्माचे नुकसान झाले. आता कुटुंब चालवण्यासाठी हातात पैसा नाही. डॉक्‍टरकडे जाण्यासाठी शंभर रुपये नाही. बॅंकेचे काम करण्यासाठी जातो म्हटले तर पैसा नाही. जनावरे विकून आम्ही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करीत आहोत. घरचा कर्ता माणूस गेल्यावर शेतावर जाणे बंद आहे. जगावे कसे हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. हृदयाला पाझर फोडणाऱ्या या भावना आहेत वाघाच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या नवेगाव येथील मृत वासुदेव कोंडेकर यांच्या पत्नी ताराबाई वासुदेव कोंडेकार यांच्या. दोन महिन्यांपूर्वी विरूर वनपरिक्षेत्रअंतर्गत वाघाच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या वासुदेव कोंडेकर यांच्या कुटुंबीयासमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 18 ऑगस्ट 2020 रोजी विरूर वनपरिक्षेत्रात वासुदेव कोडेकर यांच्यावर वाघाने हल्ला केला. यात ते घटनास्थळीच ठार झाले. त्यानंतर शासनातर्फे एक लाख रुपये नगदी मदत देण्यात आली. उर्वरित रक्कम बॅंकेत जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या घटनेला आज दोन महिने होत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची व्यथा जाणून घेण्यासाठी "सकाळ'ने प्रत्यक्ष भेट दिली. यात अतिशय विदारक वास्तव ममोर आले. वाघाच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या कुटुंबीयांसमोर घरचा कर्ता पुरुष गेल्यामुळे अत्यंत दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. क्लिक करा - अख्ख्या गावात पेटली नाही एकही चूल, कारण गावातला प्रत्येकच झाला होता शोकाकूल

नवेगाव येथील वासुदेव कोंडेकर यांच्या नावाने तीन एकर शेती आहे. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर वाघाच्या दहशतीमुळे शेतावर जाणेही बंद आहे. घरी मृत वासुदेव कोंडेकर यांच्या पत्नी ताराबाई कोंडेकर, मुलगा, सून व नातू असा परिवार आहे. घराचा कर्ता पुरुष असल्यामुळे कुटुंबाला फार मोठा आधार होता. ते गेल्यामुळे कुटुंबावर मोठी आपत्ती आलेली आहे. शासनाकडून मिळालेला पैसा आमच्या काय कामाचा. घरच्या व्यक्तीचा जीव महत्त्वाचा आहे. घरातला कर्ताधर्ता गेल्यावर पुढे जगावे कसे, याचा संघर्ष आमच्यासमोर आहे. शासनाचे नियम असल्यामुळे मिळालेला पैसा बॅंकेत आहे. साधा दवाखान्यात जातो म्हटले तरी शंभर रुपये हातात नाही, अशास्थितीत आम्ही जगत आहोत. कुटुंबातील सदस्यांना धीर देत डोळ्यांत अश्रू साठवत ताराबाईने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. राजुरा वनपरिक्षेत्रातील वाघाच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या दुसऱ्या पीडित कुटुंबीयांची "सकाळ' प्रतिनिधींनी भेट घेत व्यथा जाणून घेतली. राजुरा वनपरिक्षेत्रांतर्गत उद्धव मारोती टेकाम (कुटुंबप्रमुख) चुनाळा हे 6 मार्च 2020 रोजी वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाले. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी ताईबाई उद्धव टेकाम, मुलगी सुनीता आहे. घरी शेती किती आहे, कोणाचे नावाने आहे, हे यांना माहीत नाही. मोलमजुरी करून जीवन जगणाऱ्या कुटुंबीयांसमोर घरचा कर्ता पुरुष गेल्यामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. कुटुंबाची जबाबदारी आता घरच्या महिलांवर आलेली आहे. कोरोना संकटात हाताला काम नाही व जगण्यासाठी हातात पैसा नाही, अशी अवस्था या कुटुंबीयांची आहे. शासनाचा पैसा नको, आम्हाला आमच्या कर्त्या पुरुषाचा जीव पाहिजे, अशी आर्त हाक विधवा महिला करीत आहेत. वाघाच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या कुटुंबातील प्रमुखांना वन विभागाने शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे. या सर्व प्रकरणात जबाबदार असलेल्या निष्क्रिय वनपरिक्षेत्राधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करावे. वाघाला ठार मारावे यासह अनेक मागण्या घेऊन शेतकरी-शेतमजूर समन्वय समितीने राजुरा येथे चक्काजाम आंदोलन केले. आंदोलनाचे नेतृत्व समितीचे आयोजक चेतन जयपूरकर व बापूराव मडावी यांनी केले. आणि शासनाकडे निवेदन देऊन पीडित कुटुंबीयांच्या मागण्या तत्काळ मंजूर करण्याबाबत मागणी केली. चेतन जयपूरकर यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन येता जाणून घेतली.

वन विभागाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम

वन विभागाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आलेला आहे. वाघाचा बंदोबस्त करण्यात यावा. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या पीडित कुटुंबीयांच्या मागण्यांची पूर्णता करण्यात यावी. अन्यथा वाघाच्या हल्ल्यातील पीडित कुटुंबीयांसोबत बेमुदत उपोषण करण्यात येईल.

चेतन जयपूरकर, समन्वयक, शेतकरी शेतमजूर समन्वय समिती, टेंबूरवाई

