Yavatmal Healthcare: १०२ वर वारंवार फोन, तरी रुग्णवाहिका आली नाही; राळेगावात जंगलातच महिलेची प्रसूती

राळेगाव (जि. यवतमाळ) : रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने धनगर महिलेची जंगल परिसरातच प्रसूती झाल्याची धक्कादायक शनिवारी (ता. ५) मध्यरात्री कोळवण (मजरा) परिसरात घडली असून, बुधवारी (ता.९) उघडकीस आली. .Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्यानंतर नातेवाइकांनी १०२ रुग्णवाहिका सेवेशी वारंवार संपर्क साधला, मात्र वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नसल्याचा आरोप महिलेच्या नातेवाइकांनी केला आहे. या घटनेमुळे दुर्गम व ग्रामीण भागातील आपत्कालीन आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. .तालुक्यातील पिंपळखुटी येथील वर्षा पवन दगडे यांना ५ सप्टेंबरच्या रात्री प्रसूतीच्या कळा सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांनी रात्री सुमारे ११ वाजता १०२ क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिकेची मागणी केली. नातेवाइकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी वाढोणा, मेटीखेडा, कळंब आणि सावरगाव येथील रुग्णवाहिका व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. .त्यानंतर राळेगाव आणि नांझा येथील रुग्णवाहिकांबाबत चौकशी करण्यात आली. यापैकी नांझा येथील रुग्णवाहिका उपलब्ध असून ती घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी एक ते दीड तास लागेल असे सांगण्यात आल्याचा दावा नातेवाइकांनी केला. मात्र, दीड तास उलटूनही चालकाचा फोन न आल्याने पुन्हा १०२ वर संपर्क साधण्यात आला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...त्यावेळी संबंधित रुग्णवाहिका पंचर झाली असून स्टेफनी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. प्रसूतीच्या कळा वाढत असल्याने नातेवाइकांनी अखेर खासगी वाहनाची व्यवस्था करून महिलेला राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात नेले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्र्वीच, रात्री सुमारे १.२० वाजता कोळवण जंगल परिसरातच महिलेची प्रसूती झाल्याचे सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.