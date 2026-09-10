विदर्भ

Yavatmal Healthcare: १०२ वर वारंवार फोन, तरी रुग्णवाहिका आली नाही; राळेगावात जंगलातच महिलेची प्रसूती

Ralegaon Woman Gives Birth in Forest After Ambulance Delay: १०२ वर वारंवार संपर्क, तरी रुग्णवाहिका न मिळाल्याने धनगर महिलेची कोळवण जंगलात प्रसूती; दुर्गम भागातील आपत्कालीन आरोग्यसेवेवर प्रश्नचिन्ह
Ralegaon Woman Delivers Baby in Forest as 102 Ambulance Fails to Reach Her on Time Raising Concerns Over Emergency Healthcare

Ralegaon Woman Delivers Baby in Forest as 102 Ambulance Fails to Reach Her on Time Raising Concerns Over Emergency Healthcare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राळेगाव (जि. यवतमाळ) : रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने धनगर महिलेची जंगल परिसरातच प्रसूती झाल्याची धक्कादायक शनिवारी (ता. ५) मध्यरात्री कोळवण (मजरा) परिसरात घडली असून, बुधवारी (ता.९) उघडकीस आली.

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