Rajmata Jijau Birthplace Development: राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ सर्वांगीण विकासाला वेग; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीची तयारी

सिंदखेड राजा : राजमाता माँ.जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळाच्या सर्वांगीण विकासासह शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन आणि शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री मकरंद पाटील जाधव यांनी मुंबई येथे आयोजित बैठकीत सांगितले आहे. ता.६ ऑगस्ट रोजी जन्मस्थळाच्या विकास आराखड्याची बैठक पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मंत्रालयीन दालनात,जिजाऊ माँ.साहेब जन्मस्थळ विकास विषयक प्राथमिक बैठक झाली.बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री मकरंद पाटील,पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई,आमदार मनोज कायंदे,आ.श्वेता महाले, मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव विद्याधर महाले,पर्यटन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी,ऑनलाइन पद्धतीने बुलडाणा जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे,राज्य पुरातत्व विभागाचे उपसंचालक मयुरेश खडके,सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता जितेंद्र काळे, उपविभागीय अधिकारी प्रा.संजय खडसे, उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड, नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉ.आशिष बोबडे आदीजन उपस्थित होते.आमदार मनोज कांयदे यांनी राजमाता माँ. जिजाऊ जन्मस्थळाबद्दल सविस्तर माहिती दिली..राजमाता माँ.जिजाऊ जमस्थळ व शहर विकासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पर्यटन विभागाने स्वतंत्र निधी देण्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मान्य केलं,दरम्यान वित्त विभागासोबत समन्वय साधून संपूर्ण विकास आराखडा तयार करणे,शहरात असलेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,राज्य पुरातत्व विभाग यांच्या स्मारकांना जतन,संवर्धन साठी स्वतंत्र निधी देणे,शहर विकासात आवश्यक असल्या सर्व विभागांशी समन्वय साधणे या बाबत या बैठकीत एकमत झाले.दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२२ मध्ये शहरात दिवसभर थांबून सर्व ऐतिहासिक वास्तू पाहून सर्व विभागांसोबत आढाव बैठक घेतली होती या बैठकीचा उल्लेख आजच्या बैठकीत पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील,आमदार मनोज कायंदे यांनी केला..त्याच पद्धतीने एक उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत होणे गरजेचे आहे असे मत आ.मनोज कायंदे यांनी व्यक्त केल्यानंतर पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई व पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी तत्काळ याविषयाला प्रतिसाद देऊन मुख्यमंत्री व सर्व आवश्यक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक किंवा दोन आठवड्यात बैठक बोलावली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे,त्यामुळे राजमाता माँ. जिजाऊ जन्मस्थळाच्या विकासाला वेग येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.