Chandrapur: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत शेतकऱी ठार

राजुरा: शेतातील काम आटोपून घराकडे जाणाऱ्या एका शेतकऱ्याला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. मृत शेतकऱ्याचे नाव संजय बोरुले असे आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास घडली. .सोंडे या गावातील संजय गणपत बोरुले यांनी ठेक्याने शेती घेतली आहे. शेतातील मिरची पाहण्यासाठी सोमवारी (ता. १) एमएच ३४ एक्यू ०८०७ या क्रमांकाच्या वाहनाने गेले होते. काम आटोपल्यानंतर सायंकाळी ते आपल्या वाहनाने गावाकडे परत येत होते..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.वरुर मार्गावर एका अज्ञान ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यात संजय बोरुले गंभीररित्या जखमी झाले. जखमी अवस्थेत ते रस्तावर पडून होते. भेदोडा गावातील भारत सुरेश मिटपल्लीवार याने संजयच्या घरी येऊन ही माहिती दिली..माहिती मिळताच बोरुले कुटुंबीयांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संजयला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात भरती करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.