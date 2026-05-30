Chandrapur: राजुरा हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात; आरोपींच्या चौकशीला न्यायालयाची परवानगी; एलसीबी पथकातील चौघे कंट्रोल रूमला अटॅच

जळगाव जामोद: तालुक्यातील राजूरा शिवारात अर्धवट जळालेल्या व शिरच्छेद झालेल्या महिलेच्या हत्याकांड प्रकरणाला गुरूवारी (ता.२८) नाट्यमय वळण मिळाले. ज्या युवतीचा खून झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला ती शिवानी कळमेकर पोलिसांसमोर हजर झाल्यामुळे पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. दरम्यान प्रकरण अंगलट आल्यामुळे पोलिसांकडून यासंदर्भात सावधगिरी बाळगली जात असून आज एलसीबी पथकातील चौघांना बुलढाणा कंट्रोल रूमला अटॅच करण्यात आले आहे. तर अधिक तपासासाठी खून प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने पोलिसांना परवानगी दिल्याची माहिती मिळाली आहे..जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुर शिवारात ता.२६ एप्रिल रोजी एक मानवी कवटी तसेच स्त्री जातीचे प्रेत मुंडके नसलेल्या व अर्धवट जळालेले अवस्थेत आढळून आले होते. या हत्या प्रकरणाचा तपास करताना बुलडाणा एलसीबीने मध्य प्रदेशातील खकणार पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या खडकी गावातून हरविलेली शिवानी कळमेकर असल्याचे गृहीत धरून मुलीच्या खुणाच्या आरोपात तिचे वडील बापूराम नथ्थु कळमेकर (५५) व भाऊ अजय बापूराम कळमेकर (२७) यांना अटक केली होती..Prajakt Tanpure: शरद पवार गटाचा किल्ला ढासळणार, राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार भाजपच्या वाटेवर; राजकारण पालटणार .परंतु एका महिन्यानंतर पोलिसांच्या दत्परी मृत असलेली शिवानी कळमेकर अचानक जिवंत होऊन २७ मे रोजी खकणार पोलीस स्टेशनला अवतरली आणि २८ मे रोजी आपल्या खुनाच्या आरोपात अटक असलेल्या भाऊ आणि वडिलांना सोडवण्यासाठी ती जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात हजर झाली. दरम्यान जिवंत असल्याचे सर्व पुरावे तिने पोलिसांसमक्ष सादर केले. तिचे आणि तिच्या नातेवाईकांचे बुलढाणा पोलिसांनी बयान घेतले. तसेच तिची वैद्यकीय तपासणी करून रक्ताचे नमुने घेवून प्रयोग शाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यान शिवानी कळमेकर जिवंत असल्याने पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात आली असून तपासावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..पुन्हा पोलिस कोठडी नाहीपोलिसांनी मृतक घोषित केलेली शिवानी प्रत्यक्ष जिवंत हजर झाल्याने राजुरा शिवार परिसरात सापडलेले धड आणि मुंडके कोणाचे?, तिच्या वडिलांनी आणि भावाने तिच्या हत्येचा गुन्हा का कबूल केला होता या धक्कादायक वळणानंतर आता पोलिसांना नव्याने तपास करण्यासाठी त्यांची पुनश्च पोलिस कस्टडी हवी आहे. दरम्यान यासंदर्भात शुक्रवारी ता.२९ मे रोजी पोलिसांनी शेगाव न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र सदर गुन्ह्यामध्ये याआधी शिवानी चे वडील आणि भाऊ हे संपूर्ण आठवडाभर जळगाव जामोद येथे पोलीस कस्टडी रिमांड मध्ये होते. त्यावेळेस पोलिसांना त्यांची चौकशी करायला भरपूर वेळ होता. पोलीस तपास पूर्ण झाला असे गृहीत धरून न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कस्टडी दिली. त्यामुळे आज न्यायालयाने पुनश्च पोलिस कोठडी न देता न्यायालयीन कस्टडीत असलेल्या शिवानीच्या भाऊ आणि वडिलांची चौकशी करण्याची परवानगी बुलढाणा पोलिसांना दिली आहे..मी सगळं सोडूनच गेलेलं... लग्नानंतर अभिनय करणार नव्हती मृणाल दुसानिस; बाळ झाल्यानंतर का बदलला निर्णय?.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागणारबुलढाणा पोलिसांनी खडकी येथे जाऊन कळमेकर कुटुंबातील दोघांना गुन्हा कबूल करण्यासाठी बेदम मारहाण केली. रात्री दीड वाजेपर्यंत त्यांचा छळ केला. त्यामुळे दहशतीखाली त्यांनी खोटी कबुली दिली असल्याचा आरोप शिवानी चे काका आणि खडकी गामस्थांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणी आपण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच अनुसूचित जमाती आयोगाकडे दाद मागणार असून या प्रकरणाची सीआयडी चौकशीची मागणी करणार असल्याचे सुद्धा कलमेकर कुटुंबीयांनी सांगितले..एलसीबी पथकातील चौघे कंट्रोल रूमला अटॅचस्थानिक गुन्हे शाखेचे जे पथक प्रथम खकणार येथे गेले होते. त्याच पथकाच्या चुकीच्या माहिती आधारे शिवानी चे वडील आणि भाऊ जेलमध्ये आहेत. याप्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सत्यता पडताळली आणि या पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे, हेकॉ. एजाज खान, पोलिश शिपाई अमोल शेजोळ, अजिज परसुवाले या चौघांना बुलढाणा कंट्रोल रूमला अटॅच करण्यात आले आहे. यामुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.