Coal Mining: वेकोलिच्या ब्लास्टिंगने गावकऱ्यांचे आयुष्य हादरले; ३७ वर्षांपासून गावकऱ्यांचा संघर्ष कायम, शाळा, घरांच्या तडे

राजुरा : वेकोलिच्या माध्यमातून कोळसा उत्खननासाठी करण्यात येणाऱ्या शक्तिशाली ब्लास्टिंगमुळे परिसरातील अनेक गावांतील घरांना तडे जाऊन नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. परिसरातील शाळ, घरांच्या इमारतींना नाहीत तडे गेले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही वेकोलि प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्याने गेल्या ३७ वर्षांपासून गावकऱ्यांचा संघर्ष कायम असल्याचे चित्र आहे..बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत राजुरा तालुक्यात वेकोलिच्या भूमिगत व खुल्या कोळसा खाणी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. सास्ती, धोपटाळा, गोवरी, पोवनी, गोयेगाव, अंतरगाव, साखरी, चिंचोली, हिरापूर आदी गावांभोवती कोळसा खाणींचे जाळे विस्तारले आहे. परिसरात दगडी कोळशाचे मोठे साठे असल्याने सुमारे ३७ वर्षांपूर्वी येथे खाणकाम सुरू करण्यात आले. कालांतराने कोळसा उत्खनन वाढविण्यासाठी अतिरिक्त जमिनी अधिग्रहित करून नव्या खाणींचा विस्तार करण्यात आला. कोळसा उत्खननासाठी वेकोलिकडून वारंवार शक्तिशाली ब्लास्टिंग केली जाते. या स्फोटांमुळे परिसरातील गावांना मोठ्या धक्क्यांचा सामना करावा लागत आहे..सुसज्ज व ब्लास्टिंगमुळे बोअरवेलही निकामी शक्तिशाली ब्लास्टिंगमुळे शेतातील सिंचनासाठी खोदलेल्या बोअरवेल खचण्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही ठिकाणी बोअरवेलमध्ये बसविलेल्या मोटारी जमिनीत गडप झाल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अनेक बोअरवेल निकामी झाल्याने शेतीवरही परिणाम होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..वेकोलिकडून वेळीअवेळी शक्तिशाली ब्लास्टिंग केली जाते. त्यामुळे गावातील अनेक चांगल्या घरांना तडे जाऊन नुकसान होत आहे. शेतातील बोअरवेल खचून पाणी गढूळ येत आहे, तर काही बोअरवेल पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत. या समस्येकडे वेकोलि प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. -भास्कर जुनघरी, शेतकरी गोवरी..मजबूत घरांनाही अल्पावधीत तडे जात आहेत. काही ठिकाणी घरांच्या भिंती कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. विशेषतः गोवरीसह खाणीलगतच्या गावांमध्ये ब्लास्टिंगचा तीव्र परिणाम जाणवत आहे. स्थानिक शिवाजी हायस्कूल शाळेच्या इमारतीनाही भेगा पडल्या आहेत. याबाबत शाळा प्रशासनाने अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. परंतु याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे इमारती धोकादायक स्थितीमध्ये आल्या आहेत..वाहतुकीमुळे धुळीचा त्रासही प्रचंड वाढलेला आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. मानवी आरोग्य व शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होत आहे.त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी नाराजी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या वेकोलिमुळे परिसरातील नागरिकांना मात्र पर्यावरणीय व आर्थिक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे..