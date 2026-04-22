Yavatmal News: दुसऱ्या ‘ऑडिओ क्लिप’ने उडाली खळबळ; पोलिसांकडे स्वाधीन; संभाषणात घेतली अनेक नावे

यवतमाळ: मुलीने मोबाईलवर केलेल्या संभाषणातून राळेगाव प्रकरणाला उजाळा मिळाला आहे. असे असताना आता त्याच मुलीची दुसरी 'ऑडिओ क्लिप' व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमधील संभाषणात 'त्या' मुलीने वेगवेगळ्या नावाचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे बेपत्ता मुलीचे प्रकरण चांगलेच गुंतागुंतीचे असल्याचा संशय व्यक्त केल्या जात आहे. ती क्लिप पोलिसांना पाठविण्यात आल्याची माहिती भाजप जिल्हाध्यक्षांनी दिली..राळेगाव, वडकी, वणी, मारेगाव, झरी यासह आजूबाजूच्या परिसरातील मुली बेपत्ता झाल्याचा दावा भाजपकडून केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिस तपासकामी लागले आहे. संशयित म्हणून मझहर कुरेशी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, तो सध्या पोलिस कोठडीत आहे..केळापूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी रॉबिन बन्सल प्रकरणाचा तपास करीत आहे. असे असताना मंगळवारी (ता. २१) त्या मुलाचा आणि मुलीची दुसरी संभाषणाची क्लिप भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या हाती लागली. या क्लिपमध्ये त्या मुलीने वेगवेगळ्या नावांचा उल्लेख केला आहे..मुलीचे बनावट आधारकार्ड तयार केल्या जात असून, लाखो रुपये मिळत असल्याचेही म्हटले आहे. मुलीच्या हेरफार प्रकरणात स्वतः ची आई असल्याचेही संभाषणात त्या मुलीने म्हटले आहे. आईच्या तसेच माझ्या मोबाईलवर मुलीचे फोटो, आधारकार्ड येत होते. याबाबत आईला कल्पना दिली होती. परंतु ती माझे काहीच ऐकत नाही, असेही ती बोलताना दिसत आहे. उज्जैनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..तसेच वेगवेगळ्या एजंटचे मोबाईल क्रमांक माझ्याकडे असल्याचाही उल्लेख त्या मुलीने केला आहे. एकंदरीत चार ते पाच मिनीट त्या मुलीचे संभाषण आहे. संभाषणादरम्यान तिने वेगवेगळ्या प्रकारचे किस्से 'त्या' मुलाला सांगितले. दरम्यान, दुसरीही संभाषणाची क्लिप पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे..मोबाइलमधील डेटा केला डिलीटसंभाषण करताना मुलीने वेगवेगळ्या प्रकारचे दावे केले. शेवटी बोलताना ती म्हणाली की, मोबाईल मधील मुलींचे फोटो, आधारकार्ड आणि एजंटचे नंबर मी वेळोवेळी डिलीट मारत होते. आता पोलिसांना हा डाटा रिकव्हर करण्याची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.