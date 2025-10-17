Ramdas Athawale: ऐक्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढाकार घ्यावा; केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

चंद्रपूर : रिपब्लिकन ऐक्यात सर्व गटाचे ऐक्य होत असेल तर त्यासाठी आपण चार पाऊल मागे येण्याची तयारी आहे. रिपब्लिकन ऐक्यासाठी भारतीय दलित पॅंथर संघटन मी बरखास्त केले होते. ऐक्यासाठी माझा कोणताही त्याग करण्याची तयारी राहिली आहे..ऐक्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. चंद्रपूर येथील ऐतिहासिक व पवित्र दीक्षाभूमीवर ६९ वा धम्मचक्र अनुवर्तन दिननिमित्त १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्य समारंभासाठी चंद्रपुरात आले असता त्यांनी विश्रामगृह येथे माध्यमांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते..केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, यापूर्वीही रिपब्लिकन ऐक्यासाठी प्रयत्न झाले आहे. एकत्रितपणे निवडणुका लढल्या. या ऐक्यातून पक्षाची ताकद वाढली. परंतु, हे ऐक्य फार काळ टिकले नाही. महाराष्ट्रात आंबेडकरी जनता मोठ्या प्रमाणात आहे..रिपब्लिकन ऐक्य व्हावे, असे सर्वांनाच वाटते. जनतेचा मान राखत आपण ऐक्यासाठी सदैव तयार आहोत. प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग समाजात आहे. त्यामुळे त्यांनी या रिपब्लिकन ऐक्यासाठी पुढाकार घ्यावा. बुद्धगया येथील महाबोधी विहार बौद्धांच्या हाती द्यावे, यामागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे..ही मागणी रास्त आहे. आपलेही याला समर्थन आहे. सध्या हे विहार बिहार राज्यात आहे. त्यामुळे हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित नाही. या मागणी संदर्भात बोधगया महाबोधी विहार कायदा १९४९ रद्द करावा. हा विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहे. आंबेडकरी चळवळीचा चंद्रपूर बालेकिल्ला आहे..अग्रलेख : डिजिटल अरेस्ट.यासाठी बॅरि. राजाभाऊ खोबरागडे यांचे योगदान मोलाचे आहे. राजकीय वाटचाल करताना बॅरि. राजाभाऊंची प्रेरणा आपल्या पाठीशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट भिरकावून हल्ला केल्याची घटना निंदनीय आहे. दोषीवर अट्रासिटी ॲक्टनुसार कारवाई झाली पाहिजे. ज्याला देशाचे संविधान मान्य नाही. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.