विदर्भ

Ramdas Athawale: ऐक्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढाकार घ्यावा; केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

Prakash Ambedkar: केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रिपब्लिकन ऐक्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. चंद्रपूर येथे ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Prakash Ambedkar

Ramdas Athawale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर : रिपब्लिकन ऐक्यात सर्व गटाचे ऐक्य होत असेल तर त्यासाठी आपण चार पाऊल मागे येण्याची तयारी आहे. रिपब्लिकन ऐक्यासाठी भारतीय दलित पॅंथर संघटन मी बरखास्त केले होते. ऐक्यासाठी माझा कोणताही त्याग करण्याची तयारी राहिली आहे.

Loading content, please wait...
Prakash Ambedkar
Bihar
Ramdas Athawale
political
RPI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com