Washim News : पितृप्रेमाचा उत्कट सोहळा! कामरगावच्या ६६ वर्षीय वडिलांनी मुलीला दिली किडनी; अमरावती सुपर स्पेशालिटीमध्ये 'आयुष्मान भारत' अंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया यशस्वी

कामरगाव : आयुष्याच्या कठीण वळणावर उभ्या असलेल्या मुलीला वाचवण्यासाठी एका वडिलांनी घेतलेला निर्णय आज संपूर्ण समाजाला भावूक करून गेला. वाशीम जिल्ह्यातील कामरगाव येथील वर्षा संतोष खवासे (वय ३७) यांना त्यांच्या वडिलांनी स्वतःची किडनी दान करून अक्षरशः नवजीवन दिले. अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये पार पडलेली ही घटना सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.मागील काही महिन्यांपासून वर्षा या गंभीर मूत्रपिंड विकाराने त्रस्त होत्या. वाढत्या वेदना आणि सततच्या त्रासामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. त्यांच्या उपचारासाठी डायलिसिस सुरू होते..मात्र हा तात्पुरता उपाय असल्याने डॉक्टरांनी किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला. मात्र, योग्य दाता मिळणे हेच मोठे आव्हान होते.याच वेळी वडील रमेश मोतीराम गंथळे (वय ६६) यांनी कोणतीही भीती किंवा संकोच न बाळगता मुलीच्या जीवासाठी स्वतःचे एक मूत्रपिंड देण्याचा निर्धार केला. मुलगी वाचली पाहिजे, एवढंच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे या भावनेतून त्यांनी घेतलेला निर्णय प्रत्येकाला भावुक करून गेला..अमरावती येथील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) येथे ही ७० वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली, ज्यामुळे कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला.या अत्यंत गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेसाठी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठी टीम कार्यरत होती. .नेफरोलॉजिस्ट डॉ. हितेश गुल्हाने, युरो सर्जन डॉ. राहुल पोटोडे , डॉ.माधव ढोपरे यांच्यासह अनेक डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेत ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली.आज वर्षा यांची प्रकृती स्थिर असून त्या नव्या आयुष्याकडे आशेने पाहत आहेत. एका वडिलांनी आपल्या मुलीसाठी केलेले हे त्यागमय प्रेम केवळ कुटुंबापुरते मर्यादित न राहता समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.ही घटना पुन्हा एकदा आई-वडिलांचे प्रेम हे शब्दांत मांडता येणार नाही इतके निःस्वार्थ आणि असीम असते.असे सांगून जाते..