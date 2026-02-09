विदर्भ

Bear Attack: रामटेकच्या जंगलात दाम्पत्यावर अस्वलांचा हल्ला; पत्नी ठार, जखमीवर उपचार सुरू

Fatal Bear Attack in Ramtek Forest Area: रामटेक तालुक्यातील उमरी (चिचदा) येथे दोन अस्वलांच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू झाला जंगलालगत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असून वन्यप्राण्यांच्या बंदोबस्ताची मागणी होत आहे.
रामटेक : तालुक्यातील उमरी (चिचदा) येथील दाम्पत्यावर रविवारी (ता.८) दोन अस्वलांनी हल्ला चढवला. यात पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पती किरकोळ जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, उमरी येथील राजकुमार राजाराम भलावी (वय ४८) व सुलोचना राजकुमार भलावी (वय ३०) हे पती-पत्नी रामटेक वनपरिक्षेत्रांतर्गत चिचदा उपवन क्षेत्रातील मानेगाव बीट, कक्ष क्रमांक २९२ पीएफ येथे जळाऊ सरपण आणण्यासाठी गेले होते.

