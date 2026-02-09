Bear Attack: रामटेकच्या जंगलात दाम्पत्यावर अस्वलांचा हल्ला; पत्नी ठार, जखमीवर उपचार सुरू

रामटेक : तालुक्यातील उमरी (चिचदा) येथील दाम्पत्यावर रविवारी (ता.८) दोन अस्वलांनी हल्ला चढवला. यात पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पती किरकोळ जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, उमरी येथील राजकुमार राजाराम भलावी (वय ४८) व सुलोचना राजकुमार भलावी (वय ३०) हे पती-पत्नी रामटेक वनपरिक्षेत्रांतर्गत चिचदा उपवन क्षेत्रातील मानेगाव बीट, कक्ष क्रमांक २९२ पीएफ येथे जळाऊ सरपण आणण्यासाठी गेले होते..दुपारच्या सुमारास अचानक दोन अस्वलांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. यामध्ये सुलोचना भलावी यांचा जागीच मृत्यू झाला तर राजकुमार भलावी हे किरकोळ जखमी झाले. त्यांच्यावर रामटेक येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..leopard Attack: हृदयद्रावक घटना! चार वर्षांच्या चिमुकल्याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू; गोंदियात जीव मुठीत धरून मुले घरातच, सहानंतर सामसूम!.घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिस व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी चौकशी केली आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठविला. पुढील तपास पोलिस व वनविभागाकडून सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..आम्ही दररोज मजुरी करून पोट भरण्यासाठी संघर्ष करतो, परंतु जंगलातील वाघ, बिबट, अस्वल, रानडुक्कर अशा वन्यप्राण्यांची नेहमीच भीती असते. तरीही या भीतीच्या सावटात शेतातील पिकांची काळजी घेण्यासाठी रात्रभर जागरण करावे लागते. आम्हा शेतकऱ्यांना रोज जीव धोक्यात घालून शेती करावी लागते. आम्ही शेती करायची की नाही? आज मी जखमी आहे, तर उद्या दुसरा कुणी असेल. साहेब, आता तरी वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करा, अशी विनवणी जखमी राजकुमार भलावी याने केली..Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात दोन ठार; सिंदेवाही, सावली तालुक्यांतील घटना, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण.साहेब, आम्ही जागलीला जातो...साहेब, काय सांगावे? आज जे काही घडले, ते शब्दात सांगता येणार नाही. माझी बायको सुलोचना, तिचा जीव मी माझ्या डोळ्यांसमोर गमावला. आमची दोन लहान मुले, तीन वर्षांचा मुलगा आणि पाच वर्षांची मुलगी आहे. आता त्यांना त्यांच्या आईशिवाय राहावं लागणार, हा विचार येताच मन थरथरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.