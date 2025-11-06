विदर्भ

Drowning Incident: जपाळेेश्वर तलावात मामा-भाची बुडाले; रामटेक जवळील भोजापूरमधील घटना

Japaaleshwar Lake: रामटेकजवळील जपाळेश्वर तलावात पोहण्याचा सराव करताना मामा-भाची बुडून मृत्यूमुखी पडले. अजय लोहबरे यांनी भाचीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला पण दोघांचाही करुण अंत झाला.
शितलवाडी : रामटेकवरून तीन किमीवर असलेल्या जपाळेेश्वर देवस्थान परिसरातील तलावात बुडून मामा आणि भाचीचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी सकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास घडली. हर्षाली विनोद माकडे (वय १३, भोजापूर) आणि अजय वामनराव लोहबरे (वय ३२, खात, तालुका मौदा) अशी मृतांची नावे आहेत.

