Vidarbha vs Baroda: रणजीत विदर्भची धडाकेबाज आघाडी; बडोद्याविरुद्ध उद्यापासून महत्त्वाची लढत

नागपूर : रणजी करंडक स्पर्धेत चार सामन्यानंतर १९ गुणांसह आघाडीवर असणाऱ्या गतविजेत्या विदर्भाची पाचवी साखळी लढत विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर उद्या, रविवारपासून होत असून हा सामना जिंकून बाद फेरीतील आपला दावा आणखी मजबूत करण्याचा यजमान संघाचा प्रयत्न आहे..बडोदा संघाला यंदा आतापर्यंत फारशी चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही. चार सामन्यानंतर त्यांच्या खात्यावर फक्त नऊ गुण आहे. सध्या विदर्भ संघातील फलंदाज व गोलंदाजांचा फॉर्म बघता बडोदा संघातील खेळाडूंना विजय मिळविण्यासाठी सर्वोत्तम खेळ करावा लागेल. त्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या यजमान संघाचे पारडे जड आहे..या सामन्याआधी झारखंडविरुद्ध झालेल्या लढतीत बडोदाकडून मधल्या फळीतील शाश्वत रावतने शतक झळकविले होते तर विष्णू सोलंकी व यष्टीरक्षक मितेश पटेलने अर्धशतक झळकविले होते..त्यामुळे बडोदा संघाची मदार पुन्हा त्यांच्यावर राहणार आहे. गोलंदाजीत डावखुरा फिरकी गोलंदाज भार्गव भट विदर्भासाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्याने तीन सामन्यात १३ बळी घेतले आहे. विदर्भ संघाने या सामन्यासाठी एकही बदल केला नाही. मात्र, अंतिम अकरा खेळाडूंची निवड करताना एखादा बदल होऊ शकतो. .Women's World Cup Semifinal: लक्ष्य एक; पण अडचणी अनेक, महिला विश्वकरंडक, भारतासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान.अमन मोखाडे, ध्रुव शोरे, आर. समर्थ, यश राठोड आणि कर्णधार अक्षय वाडकर यांच्यावर विदर्भाच्या फलंदाजीची धुरा राहणार असून गोलंदाजीत हर्ष दुबेच्या अनुपस्थितीत पार्थ रेखडेच्या कामगिरीवर पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा राहतील. गेल्या काही दिवसापासून नागपुरात थंडी वाढल्याने प्रफुल हिंगे आणि नचिकेत भुते हे बडोद्याच्या फलंदाजांसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात..