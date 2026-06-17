रविकांत तुपकरांच्या आंदोलनाचा वणवा! शेतकरी आक्रमक, खामगावात 'एसडीओ' कार्यालय जाळण्याचा प्रयत्न

बुलढाणा : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाची धग आता जिल्हाभर पसरू लागली आहे. आंदोलनाला वाढता जनसमर्थन मिळत असताना काही ठिकाणी संतप्त शेतकरी आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शासनाच्या कर्जमाफीविरोधात अनेक भागांत जीआर जाळण्यात आले असून काही ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत..दरम्यान, खामगाव येथे मध्यरात्री उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय पेटविण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रात्री दोन ते अडीच वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तींनी ही कृती केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनास्थळी 'शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे' अशा आशयाचे फलक आढळल्याची माहिती आहे..Ravikant Tupkar: शेतकऱ्यांना हक्कांसाठी भगतसिंग व्हावे लागेल: शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, हिरम कापूस आंदोलनातील नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!.याआधी किनगाव जट्टू येथे एसटी बसला आग लागल्याची घटना घडली होती. पोलिसांनी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला असला, तरी या घटनेमागे संतप्त आंदोलकांचा हात असल्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच चिखली-खामगाव मार्गावरील पेठ परिसरात काही शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर टायर जाळून निषेध नोंदविल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती..Ravikant Tupkar : 'शेतकऱ्यांचे घर आणि जमीन जप्त केल्यास कार्यालय चालू देणार नाही!' स्मॉल फायनान्स कंपन्यांना रविकांत तुपकर यांचा नाशिकमधून थेट इशारा.१५ जूनपासून बुलढाण्यातील निवासस्थानी रविकांत तुपकर अन्नत्याग आंदोलन करत असून आज त्यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. एकीकडे आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि दुसरीकडे घडणाऱ्या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.