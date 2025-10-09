विदर्भ

Bank Jobs 2025: जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला स्थगिती; अवर सचिवांचे आदेश धडकले, पालकमंत्री यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Recruitment Update: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १३३ पदांच्या भरतीला तात्पुरती स्थगिती लागली, ज्यामुळे संचालक मंडळात खळबळ उडाली. बँकेच्या कामकाजावर हा निर्णय तातडीचा परिणाम करणार आहे आणि उमेदवारांना सध्या अर्ज प्रक्रियेत थांबावे लागणार आहे.
Bank Jobs 2025

Bank Jobs 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १३३ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू होती. या भरतीप्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्याची चर्चा आठ दिवसांपासून सुरू होती. अखेर बुधवारी (ता. आठ) तात्पुरत्या स्थगितीचे आदेश धडकले असून संचालक मंडळाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Recruitment
job
Employees
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com