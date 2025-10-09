Bank Jobs 2025: जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला स्थगिती; अवर सचिवांचे आदेश धडकले, पालकमंत्री यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १३३ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू होती. या भरतीप्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्याची चर्चा आठ दिवसांपासून सुरू होती. अखेर बुधवारी (ता. आठ) तात्पुरत्या स्थगितीचे आदेश धडकले असून संचालक मंडळाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत स्टाफीग पॅटर्ननुसार ८५५ कर्मचारी आवश्यक आहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. सद्यःस्थितीत ५०७ कायम कर्मचारी आहेत. इतर कर्मचारी कंत्राटी, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतंर्गत आहे. यामुळे बँकेच्या कामकाजावर याचा परिणाम होत होता. यामुळे जिल्हा बँकेने शासनाकडे २६७ कायम कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीची मागणी केली होती..Jitendra Dudi : बँकांतील विनादावा ठेवींबाबत प्रसिद्धी करावी, जिल्हाधिकारी डुडी यांची सूचना; पुणे जिल्ह्यात ६५९ कोटी पडून.शासनाने चार ऑगस्ट २०२५ रोजी १३३ पदांच्या भरतीची परवानगी दिली. बँकेच्या संचालक मंडळांच्या निर्णयानुसार सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी मान्यता दिली. मात्र, पदभरतीची प्रक्रिया शासन नियमानुसार होत नसल्याची तक्रार शिवसेना संपर्कप्रमुख हरीहर लिंगनवार यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली होती..पालकमंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला तात्पुरती स्थगितीचा आदेश बुधवारी (ता.आठ) निर्गमित केला. रात्री उशिरा आदेश धडकल्याने जिल्हा बँकेत एकच खळबळ उडाली आहे. बँकेने उमेदवारांकडून अर्ज मागितले होते. राज्यभरातून जवळपास साडेचार ते पाच हजार अर्ज बँकेला प्राप्त झाले आहे. स्थगिती आदेशामुळे संचालकांमध्ये उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे..वायडीसीसी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करा उच्च न्यायालयाचे सहकार सचिवांना आदेशनागपूर यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (वायडीसीसी) मधील आर्थिक गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर भरती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार सचिवांना दहा दिवसांत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या बाबत आमदार अनिल उर्फ बाळासाहेब शंकर मांगुळकर आणि माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनी दाखल केली आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक हा जिल्ह्यातील शेतकरी, पतसंस्था आणि ठेवीदारांचा आर्थिक आधार आहे. .भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि सहकार विभागाच्या देखरेखीखाली असताना बँकेच्या व्यवस्थापनाने अनियमित भरती, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले आहे. याचिकेत लेखा आणि लेखापरीक्षणातील त्रुटी दडपल्याचा आरोप आहे. हा सुमारे ५१६.६५ कोटींचा अपहार असून आर्थिक संकट असताना १३३ पदांची बेकायदेशीर भरती केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप वाठोरे आणि ॲड. राज बोरेले यांनी बाजू मांडली..Latest Marathi News Live Update: दिवसभरात देश-विदेशात काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर...\n.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची नोकरभरती शासकीय निकषानुसार राबविली जात आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांनी प्रसिद्ध केलेल्या नामतालिकेतील सात संस्थांना प्रस्ताव मागविण्यात आले. शासनाच्या नामतालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले. त्यापैकी दोन संस्था मुलाखतीकरीता उपस्थित होत्या. एका संस्थेची नियमांना अधीन राहून निवड केली आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे बँकेवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. व्यवस्थापन खर्च आदर्शप्रमाणातच राहणार आहे. शासनाकडून येणारी रक्कम मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. ती प्राप्त झाल्यास थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी होईल.-मनीष पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.