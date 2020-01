‘पीडीकेव्ही’चे संशोधन केंद्र देशात ‘अव्वल’

अकोला : डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे ‘कापणी पश्चात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान’ हे संशोधन केंद्र देशात ‘उत्कृष्ट’ ठरले असून, त्यासाठी विद्यापीठाच्या या केंद्राला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात आले आहे. जबलपूर येथे नुकत्याच झालेल्या ‘कापणी पश्चात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान’च्या वार्षिक कार्यशाळेमध्ये हा पुरस्कार ‘कापणी पश्चात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान’चे रिसर्च इंजिनिअर डॉ. प्रदीप बोरकर यांना प्रदान करण्यात आला. संशोधनामध्ये चुरस निर्माण होऊन अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण व गरजेवर आधारित संशोधन व्हावे, या दृष्टिकोनातून अखिल भारतीय समन्वयीत संशोधन प्रकल्प, कापणी पश्चात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या प्रकल्पामध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये विविध बाबींवर गुण ठेवण्यात आले होते. परीक्षण समितीमध्ये रायपूर आणि जबलपूर येथील माजी कुलगुरू डॉ. अन्वर आलम, मा.कुलगुरू फैजाबाद तसेच डॉ. इलियास, पंतनगर कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी. एस. बिष्ट हे सदस्य होते.

यांचे हस्ते पुरस्कार प्रदान

हा पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू कृषी विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. बिसेन, उपरोक्त तीनही कुलगुरू, असिस्टंट डायरेक्टर जनरल डॉ. एस. एन. झा, कापणी पश्चात अभियांत्रिकीचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. एस. के. त्यागी यांचे हस्ते प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण भारतातील कापणी पश्चात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या प्रकल्पाचे सर्व संशोधक, जवाहरलाल नेहरू कृषी विश्वविद्यालयाचे सर्व संचालक, अधिष्ठाता व संशोधक प्रामुख्याने उपस्थित होते. या गुणांनी मारली बाजी

पुरस्कारासाठी वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, कोर्टली रिपोर्ट सादर करण्याची तत्परता, प्रकल्प समन्वयक लुधियाना यांचे कार्यालयाला वेळोवेळी तत्परतेने दिलेले उत्तर, घेतलेले प्रोजेक्ट दिलेल्या कालावधीमध्ये पूर्ण करणे, संशोधन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विविध निर्मात्यांशी सामंजस्य करार करून सदर यंत्र अथवा तंत्रज्ञान व्यावसायिक दृष्ट्या बाजारात उपलब्ध करून देणे, रॉयल्टी किंवा तसेच लायसन्स याद्वारे जमा झालेला निधी, विकसित तंत्रज्ञानाचे किंवा यंत्राचे पेटंट, सॅंक्शन झालेलं बजेट व त्यावरील झालेला खर्च, नवीन संशोधन प्रकल्प, चालू संशोधन प्रकल्प व पूर्ण झालेले संशोधन प्रकल्प यांची गुणवत्ता, त्याची गरज तसेच या प्रकल्पांचे यशस्वी सादरीकरण इत्यादी बाबींवर गुण देण्यात आले. त्यामध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्राने बाजी मारली.

