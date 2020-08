दिव्यांगांच्या भावनांवर नियम पुन्हा पडले भारी, काय असावे कारण... 

अमरावती : वज्झर येथील स्व. अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधीर बालगृहातील एका दिव्यांग मुलीला आईचे नाव नसल्याने बारावीतील यशाचा आनंद लुटता आला नाही. सातत्याने शाळा तसेच बोर्डाच्या पायऱ्या झिजविल्यानंतर 15 दिवसांनी रूपालीला गुणपत्रिका मिळाली. रूपाने बारावीत 59 टक्‍के गुण प्राप्त केले. रूपाली ही एक वर्षाची असताना बेवारस परिस्थितीत पंढरपूर येथे पोलिसांना सापडली. तिच्या आईवडिलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचा पत्ता लागू शकला नाही. त्यामुळे बालकल्याण समितीच्या आदेशान्वये तिला 2000 मध्ये वज्झर येथील स्व. अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधीर बालगृहाचे संचालक शंकरबाबा पापळकर यांच्या देखभालीमध्ये ठेवण्यात आले. शंकरबाबांनी तिच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारली आणि तिला पुढील शिक्षणाकरिता आयईएस गर्ल्स स्कूल, परतवाडा येथे दाखल केले. त्याठिकाणी मुख्याध्यापिका श्रीमती कुऱ्हेकर, श्रीमती धोपटे यांच्यासह अन्य शिक्षकांनी दोन्ही पायांनी दिव्यांग असलेल्या रूपालीला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. अधिक वाचा - तंबाखू खाणाऱ्यांचे आता होणार हाल..कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी विक्रेत्यांनी कसली कंबर.. वाचा सविस्तर

विशेष म्हणजे मंजुळा नामक मुलगी तिची आईप्रमाणे काळजी घ्यायची. अशातच मार्च 2018 मध्ये दहावीच्या परीक्षेत रूपाने 45 टक्के गुण प्राप्त केले. तर फेब्रुवारी 2020 मध्ये बारावीची परीक्षा दिली. बारावीचा निकाल 15 दिवसांपूर्वीच जाहीर झाला. मात्र बोर्डाच्या नियमानुसार आईचे नाव न दिल्याने रूपाचा निकाल रोखून ठेवण्यात आला. याचा तिला व शंकरबाबांना खूप मानसिक त्रास झाला. आईवडील कोण याचा पत्ता नाही, मग आईचे नाव कसे देणार? अशी दुविधा निर्माण झाली. इकडे आपल्याला किती टक्के गुण मिळाले याची उत्कंठा रूपाला लागली. मात्र निकालच माहिती होत नव्हता. नियम भावनांवर जड झाले होते. शंकरबाबा पापळकर यांनी याबाबत बोर्डाशी पत्रव्यवहार केला. शाळेने सहकार्य केले. अखेर 15 दिवसांनी म्हणजेच मंगळवारी (ता. चार) तिचा निकाल शाळेतून देण्यात आला. रूपाला बारावीच्या परीक्षेत 59 टक्के गुण मिळाले आणि शंकरबाबांसह सर्वांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या. भावनांवर तकलादू नियम पुन्हा भारी पडल्याचा प्रत्यय यानिमित्ताने पुन्हा आला.



