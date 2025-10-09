Digital Arrest Scam: सेवानिवृत्त न्यायाधीश डिजिटल अरेस्ट; ३१ लाखांनी सायबर गुन्हेगारांनी लुबाडले, तक्रार दाखल

अमरावती : शहरात सेवानिवृत्त व वृद्धांना हेरून डिजिटल अरेस्ट केल्या जात असल्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. बुधवारी (ता. आठ) पुन्हा एकदा असाच प्रकार उघडकीस आला. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांना तोतयांनी ३१ लाख रुपयांनी लुबाडले..आतापर्यंत बहुतांश वयोवृद्ध नागरिक सायबर गुन्हेगारांच्या धमकीला बळी पडले होते. परंतु निवृत्त न्यायाधीश यांनी त्यात अडकण्याची ही कदाचित जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे. तशा आशयाची तक्रार संबंधितांनी आज (ता. आठ) पोलिस आयुक्त अरविंद चावरिया यांच्याकडे दिली. शिवाय सायबर पोलिसांकडेही तक्रार करून सदर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी आपली तक्रार दिली, असे पोलिस निरीक्षक अनिकेत कासार यांनी सांगितले..सदर निवृत्त न्यायाधीश यांच्याशी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एका अनोळखी व्यक्तीने संपर्क साधला. फोन करणाऱ्याने स्वत:ला सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉल केला. निवृत्त न्यायाधीश यांच्या बँक अकाउंटवरून पैशाची देवाण-घेवाण करताना गैरप्रकार झाल्याची धमकी तोतयाने त्यांना दिली..हवाला रॅकेट अंतर्गत या पैशाची अफरातफर झाल्याचे सांगून त्याप्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, त्याची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संपर्क करणाऱ्या तोतयाने निवृत्त न्यायाधीश यांना सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत आणि सीबीआयचे कार्यालयसुद्धा दाखविले. शिवाय त्यांना घराच्या बाहेर न पडण्यास सांगून विविध कारणे देऊन त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये तोतयाने ऑनलाइन ३१ लाख रुपये घेतले. आपली ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्याची बाब त्यांना रक्कम वळती केल्यानंतर लक्षात आल्याने त्यांनी बुधवारी (ता. आठ) सीपी अरविंद चावरिया यांच्यासह सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली आहे..Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांना डिजिटल अरेस्टची धमकी देऊन ३१ लाखांनी फसविल्याची तक्रार पोर्टलवरून प्राप्त झाली असून, त्याची चौकशी सुरू करण्यात आली. अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात दोन ते तीन दिवसांचा अवधी लागू शकतो.-अनिकेत कासार, पोलिस निरीक्षक, साबर ठाणे, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.