आश्चर्य! डावीकडे नाही तर चक्क उजवीकडे हृदय, ७० व्या वर्षी प्रथमच उघड झाले गुपित; महिलेला डॉक्टरांकडून जीवदान

70-Year-Old Woman Found With Right-Sided Heart : भारतात अत्यंत दुर्मीळ मानल्या जाणाऱ्या या जन्मजात अवस्थेत, वेळेशी शर्यत लावत डॉक्टरांनी यशस्वी अँजिओप्लास्टी करून त्या आजींच्या जीवनात पुन्हा आशेचा श्वास भरला.
right sided heart case

सकाळ वृत्तसेवा वानाडोंगरी : सावनेर येथील ७० वर्षीय एका वृद्ध महिलेच्या छातीत उठलेली तीव्र वेदना आणि धाप लागलेला श्वास, त्यांच्या कुटुंबासाठी काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण ठरला. जीव मुठीत धरून त्यांना लता मंगेशकर हॉस्पिटल, हिंगणा रोड, नागपूर येथे दाखल करण्यात आले. तपासणीदरम्यान उघड झालेले सत्य केवळ गंभीरच नव्हे, तर विलक्षण होते. त्या आजींचे हृदय आयुष्यभर डावीकडे नव्हे, तर उजव्या बाजूला धडधडत होते.

