आश्चर्य! डावीकडे नाही तर चक्क उजवीकडे हृदय, ७० व्या वर्षी प्रथमच उघड झाले गुपित; महिलेला डॉक्टरांकडून जीवदान

सकाळ वृत्तसेवा वानाडोंगरी : सावनेर येथील ७० वर्षीय एका वृद्ध महिलेच्या छातीत उठलेली तीव्र वेदना आणि धाप लागलेला श्वास, त्यांच्या कुटुंबासाठी काळजाचा ठोका चुकवणारा क्षण ठरला. जीव मुठीत धरून त्यांना लता मंगेशकर हॉस्पिटल, हिंगणा रोड, नागपूर येथे दाखल करण्यात आले. तपासणीदरम्यान उघड झालेले सत्य केवळ गंभीरच नव्हे, तर विलक्षण होते. त्या आजींचे हृदय आयुष्यभर डावीकडे नव्हे, तर उजव्या बाजूला धडधडत होते. भारतात अत्यंत दुर्मीळ मानल्या जाणाऱ्या या जन्मजात अवस्थेत, वेळेशी शर्यत लावत डॉक्टरांनी यशस्वी अँजिओप्लास्टी करून त्या आजींच्या जीवनात पुन्हा आशेचा श्वास भरला. त्या एका क्षणात, वैद्यकीय शास्त्राने माणुसकीचा विजय साजरा केला. सावनेर येथील ७० वर्षीय एका वृद्ध महिलेला छातीत तीव्र वेदना व श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने लता मंगेशकर हॉस्पिटल, हिंगणा रोड, नागपूर येथे दाखल करण्यात आले. इको तपासणीत हृदय नेहमीच्या जागी न आढळल्याने सखोल तपासणी करण्यात आली. त्यात रुग्णाचे हृदय उजव्या बाजूला असल्याचे निष्पन्न झाले. ही अत्यंत दुर्मीळ जन्मजात अवस्था असून ७० वर्षांच्या वयात प्रथमच तिचे निदान होणे भारतात अतिशय दुर्मीळ मानले जाते. या दुर्मीळ स्थितीत डॉ. भागवतकर यांनी तत्काळ अँजिओग्राफी केली. हृदयाची रचना व रक्तवाहिन्यांची दिशा उलटी असल्याने प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती. तपासणीत मुख्य एलएडी धमनीत ९० टक्के अडथळा आढळून आला. अनुभवी वैद्यकीय चमूने यशस्वी अँजिओप्लास्टी करून रुग्णाचे प्राण वाचवले. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व उपचार निःशुल्क करण्यात आले. उपचारानंतर वृद्ध महिलेची प्रकृती स्थिर असून त्यांना सुटी देण्यात आली. संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख, अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नितीन देवस्थळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनुज तिवारी व उपवैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुश्रुत फुलारे यांनी हृदयरोग विभागाचे अभिनंदन केले.