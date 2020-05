युवतीची काढली छेड अन्‌ रोड रोमियोला पडला चोप 

अमरावती : बहिणीची छेड काढणाऱ्या तरुणास युवतीच्या भावाने चांगलेच चोपले. फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील किरणनगर परिसरात ही घटना घडली. न्यायालयाने संबंधितयुवकाची सोमवारी (ता. 25) न्यायालयीन कोठडीअंतर्गत कारागृहात रवानगी केली. स्वप्नील मुरलीधर काळमेघ (रा. किरणनगर) असे या युवकाचे नाव आहे. पीडित युवतीची (वय 16) आई मोलमजुरीचे काम करते. पीडिताही आईला मदत करते. रविवारी (ता. 24) पीडिता आई काम करीत असलेल्या ठिकाणी किरणनगर येथून पायदळ जात होती. या वेळी एका झाडाखाली 4 ते 5 टवाळखोर युवक उभे होते. त्यातील स्वप्निल काळमेघने अचानक पीडितेला अडवून तिच्यासोबत असभ्य वर्तन करून छेडखानी केली. शिवाय तिला जिवे मारण्याची धमकी दिली. अवश्य वाचा- काय सांगता..! गोंदिया जिल्ह्यात आहे जगातील सर्वाधिक वयाची महिला (व्हिडिओ) पीडितेने स्वप्नीलच्या तावडीतून सुटका करीत आई व भावाला मोबाईलवरून घटना सांगितली. पीडितेची आई व भाऊ तेथे पोहोचले. पीडितेच्या भावाने आरोपी स्वप्नीलला चांगलाच चोप दिला. त्यानंतर पीडितेने फ्रेजरपुरा ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदविली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी स्वप्नीलला अटक करून गुन्हा दाखल केला. सोमवारी (ता. 25) त्याला न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले.



