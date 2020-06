यवतमाळ : रोख रक्कम चोरट्यांनी लुटमार केल्याचा बनाव विविध घटनांत दोघांनी निर्माण केला. मात्र, पोलिसांनी दोन्ही प्रकरणांचा समांतर तपास करून लुटमारीच्या तक्रारींचे बिंग उघडकीस आणले. दोघांनाही मारेगाव पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली. मारेगाव पोलिस ठाण्यात 13 फेब्रुवारी रोजी एक लाख 18 हजार 995 रुपये तर, 13 मार्च रोजी 55 हजार 75 रुपये जबरीने चोरल्याची तक्रार करण्यात आली होती. फिर्यादीवरून पोलिस ठाण्यात अनोळखी आरोपींविरुद्ध गुन्हादेखील नोंदविण्यात आला. पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत जिंदमवार व त्यांच्या पथकाकडे या गुन्ह्याचा छडा लावण्याची जबाबदारी देण्यात आली. पथक मागील काही दिवसांपासून वणी, मारेगाव परिसरात होते. जिल्हा पोलिस दलाच्या अभिलेखावर असलेल्या गुन्हेगारांकडे पोलिसांनी सखोल चौकशी केली. गोपनीय बातमीदार नेमून माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता, कोणताही सुगावा हाती लागत नव्हता. त्यामुळे पथकाने फिर्यादी संदीप वासुदेव चव्हाण (रा. बंदी वाढोणा, ता. मारेगाव) व शेख शकील शेख सत्तार (रा. पेंटूर, ता. वणी) यांच्याकडे तपास वळविला. दोघांनी लुटमारीची कोणतीही घटना घडली नसताना खोटी फिर्याद देऊन बनाव केला. पैशांच्या वैयक्तिक अडचणींमुळे आपण पोलिसांत तक्रार दिल्याची कबुली पोलिसांपुढे दिली. त्यामुळे दोघांना पुढील कार्यवाहीसाठी मारेगाव पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अपर पोलिस अधीक्षक नुरूल हसन, पोलिस निरीक्षक प्रदीप शिरस्कर यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत जिंमदवार, गजानन डोंगरे, उल्हास कुरकुटे, सुमित पाळेकर, किशोर झेंडेकर, दत्ता दुमारे, निखिल मडसे आदींनी केली. अवश्य वाचा- स्कूलव्हॅनचालक आर्थिक संकटात! व्हॅनमधील कोरोना प्रादुर्भावाचे काय? कठोर कारवाईचा इशारा भविष्यात अशा प्रकारच्या खोट्या फिर्यादी दाखल झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित खोट्या तक्रारदारांविरुद्घ प्रचलित कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी दिला.

Web Title: Robbery complaints, both in police custody in Yavatmal