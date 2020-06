इर्विन रुग्णालयाच्या शवागारात कुजलेला मृतदेह कुणाचा? कुठेही नोंद नाही 

अमरावती : जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शवागारात चार ते पाच दिवसांपासून एक मृतदेह कुजल्याने दुर्गंधी पसरली. परंतु हा कुजलेला मृतदेह कुणाचा? शासकीय रुग्णालयाच्या शवागारात तो कुणी आणून ठेवला? याचे उत्तर संबंधितांकडे नाही. त्यामुळे रविवारी (ता. 28) जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर आला. इर्विन रुग्णालयात मृतदेह ठेवण्यासाठी जुन्या आणि नवीन फ्रिझरचा वापर केल्या जातो. रेल्वेने कटलेली असो किंवा पोलिसांनी आणलेला बेवारस मृतदेह असो, शवागारात मृतदेह ठेवायचा झाल्यास येथील एका वॉर्डातील रजिस्टरमध्ये त्याची नोंद होते. बेवारस जरी असला तरी तशी नोंद राहते. बेवारस मृतदेह ठेवल्यानंतर तीन दिवसांपर्यंत कुणी नातेवाइक न आल्यास पोलिसांकडून त्याचे शवविच्छेदन केल्या जाते. मृतदेह जर पोलिसांनी ठेवला असेल तर तसेही नोंदविल्या जाते. नातेवाइकांकडून डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार मृतदेह ठेवल्या जातो. अवश्य पहा- Video : फार्महाऊसवर सहा जणांनी पतीसमोर केला पत्नीवर बलात्कार सद्य:स्थितीत 35 वर्षे वयाचा (पुरुषाचा) मृतदेह कुजल्याने दुर्गंधी सुरू झाली. चार ते पाच दिवसांपासून हा प्रकार सुरू आहे. शवागारात शवविच्छेदनाचे काम करताना डॉक्‍टर व पोलिसांसह शवविच्छेदन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाच अधिक वावर असतो. त्यांना दुर्गंधीमुळे अधिक त्रास होऊ लागला. त्यापैकी काहींनी रविवारी (ता. 28) आधी इर्विन रुग्णालयाच्या पोलिस चौकीत मृतदेह कुणी व केव्हा ठेवला, याबाबत चौकशी केली. त्यानंतर शव ठेवताना वॉर्ड क्रमांक 13 मध्ये नोंद होते. त्या नोंदीही तपासल्या. परंतु ज्या मृतदेहाची दुर्गंधी पसरली तो कुणी आणून शवागारात ठेवला, याचा काहीच थांगपत्ता लागू शकला नाही. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादूर्भावानंतर विशेष काळजी घेतल्या जात आहे. तरीही असे दुर्लक्ष का झाले? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. प्रकरणाची चौकशी होईल मृतदेह कुणाचाही असो, तो शवागारात ठेवताना, नातेवाइकांच्या ताब्यात देताना तशा नोंदी इर्विन व संबंधित पोलिसांकडून घेतल्या जातात. परंतु याबाबत संभ्रम आहे. तीन दिवसांपेक्षा अधिक वेळ झाल्याने सोमवारी (ता. 28) पोलिसांना माहिती देऊन शवविच्छेदन केले जाईल. या प्रकरणी चौकशीही होईल, असे निवासी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. हुमने यांनी सांगितले.

