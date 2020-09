यवतमाळ : यंदा सतत येणाऱ्या पावसाने उडीद व मूग आदी कडधान्य पिकांना फटका बसला आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पिकांना फटका बसला असून, पावसाने 20 हजार हेक्‍टरवरील उडीद व मुंगाच्या शेंगा सडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसून येत आहे. शिक्षकदिनीच विनाअनुदानित शिक्षकांनी पाळला काळादिन...या आहेत मागण्या जिल्ह्यात यावर्षी सुरुवातीपासूनच समाधानकारक पाऊस शेतकऱ्यांनी अनुभवला. मृगनक्षत्रात हजेरी लावल्यानंतर पावसाने विश्रांती घेतली. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीला सामोरे जावे लागले. त्यानंतरही पावसात सातत्य राहिले नाही. ऐन शेंगा भरण्याच्या कालावधीत पावसाला सुरुवात झाली. संततधारमुळे आता उडदाच्या उत्पादनात घट येत आहे. उडीद व मूग पीक काढणीच्या तोंडावरच पाऊस आल्याने पिकांना मोठा फटका बसला आहे. यंदा जवळपास दहा हजार हेक्‍टरवर उडीद व तेवढ्याच क्षेत्रावरील मूग पिकाची लागवड झाली आहे. पावसाचा खंड व त्यानंतर सातत्याने येणाऱ्या पावसाने या दोन पिकांना मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाने उडीद पिकाचे पीक कापणी प्रयोग सुरू केलेले आहेत. अद्याप पीक कापणीचा अहवाल हाती आलेला नसला तरी एकरी उत्पादनात घट होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. मध्यंतरी आलेल्या पावसाने मूग व उडीद पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेंगा सडल्याने खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. उडीद पिकासाठी शेतकऱ्याला एका एकराला सरासरी चार ते पाच हजार रुपये लागवडखर्च येतो. आता उत्पादनात प्रचंड घट येत असल्याने शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडत आहे. साधारणतः: चार ते सहा क्विंटलदरम्यान एकरी उत्पादन होत असते. या वर्षी उत्पादनात घट होण्याची शक्‍यता कृषितज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. लागवडखर्चावर आधारित हमीभाव नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अधिकच भर पडत आहे. दर वर्षी उडीद व मूगाचे पिकांचे उत्पादन आम्ही घेतो. मात्र, यंदा पावसामुळे उडीद व मूगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. शेंगा सडल्याने पीक हातात येईल, याची शाश्‍वती दिसत नाही.

-रमेश तिजारे, शेतकरी, दारव्हा. -संपादन ः चंद्रशेखर महाजन

