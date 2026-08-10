RTOने दंडात्मक कारवाईनंतर कागदपत्रे बराच वेळ दिली नाही, चालकानं समृद्धीवर ट्रकच आडवा लावला; वाहतूक तासभर ठप्प, VIDEO VIRAL

वर्धा: येथील समृद्धी महामार्गावर रविवारी (ता. ९) दुपारी एका ट्रक चालकाच्या संतापामुळे मोठी खळबळ उडाली. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पथकाच्या कारवाईला कंटाळून चालकाने आपला ट्रक थेट मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर आडवा उभा केला. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तब्बल एक तास पूर्णपणे ठप्प झाली होती, ज्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा येळाकेळी इंटरचेंजपर्यंत पोहोचल्या. .प्राप्त माहितीनुसार, ट्रक क्रमांक एचआर ५५ बीए ८५४४ नागपूरहून मुंबईकडे जात होता. सावंगी मेघे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गणेशपूर परिसरातील एका पेट्रोल पंपाजवळ एआरटीओ पथकाने हा ट्रक थांबवला. कागदपत्रांच्या तपासणीत त्रुटी आढळल्याने चालकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. कारवाईनंतर एआरटीओचे पथक ट्रकची कागदपत्रे सोबत घेऊन निघून गेले. सकाळी ही कारवाई झाली होती..त्यानंतर अनेक तास उलटूनही कागदपत्रे परत न मिळाल्यामुळे हताश आणि संतप्त झालेल्या चालकाने दुपारी ४.३० च्या सुमारास आपला ट्रक महामार्गावर आडवा लावून रस्ता अडवला. ट्रक आडवा उभा राहिल्याने मागून येणारी वाहने थांबली. यावेळी संबंधित चालकाने आपली अडचण इतर ट्रक चालकांना सांगितली, त्यांनीही पाठिंबा दिला..Iran Hormuz: होर्मुझसाठी इराणच्या नव्या अटी; ‘यूएई’च्या जहाजावर हल्ला, येमेनचे हौथींवर हल्ले.यामुळे मुंबई लेनवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस आणि सावंगी (मेघे) चे ठाणेदार विनाेद गिरी यांच्यासह पोलिसांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, पोलिस येण्यापूर्वीच ट्रक चालक तिथून फरार झाला होता..प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप पोलिसांनी क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला केला आणि एक तासानंतर वाहतूक पूर्ववत केली. या प्रकारामुळे समृद्धी महामार्गावरील प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. वृत्त लिहिस्ताेवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू हाेती. ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सावंगीचे ठाणेदार विनाेद गिरी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.