विदर्भ

Manora News : कृषी केंद्राचा परवाना रद्द न करण्यासाठी २५ हजारांची लाच; मंडळ कृषी अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

कृषी केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा अहवाल न पाठविण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ कृषी अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात.
Bribe

Bribe

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सकाळ वृत्तसेवा
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मानोरा - कृषी केंद्राची तपासणी करून आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता अहवाल वरिष्ठांकडे सादर न करणे तसेच कृषी केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा अहवाल न पाठविण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ कृषी अधिकारी तथा गुणनियंत्रण वर्ग-२ उमेश राठोड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) दुपारी सापळा रचून पकडले.

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