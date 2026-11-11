Yavatmal Student News : मुंबईतील हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्याचा मृत्यू, कुटुंबीयांचा दोन महिन्यांपासून पाठपुरावा; आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलनाचा इशारा

यवतमाळ : मुंबईतील हॉस्टेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या यवतमाळच्या साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूला दोन महिने उलटूनही कुटुंबीयांना न्याय मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधितांवर ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप साहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे यांनी मंगळवारी (ता. १०) पत्रकार परिषदेत केला. आता कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला..साहिल मुंबईतील आयआयटीमध्ये द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत होता. दोन महिन्यांपूर्वी हॉस्टेलमध्ये त्याने गळफास घेऊन जीवन संपविले. या घटनेने वाकोडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, एवढा कालावधी उलटूनही मृत्यू प्रकरणातील दोषींवर कारवाई झालेली नसल्याची खंत कुटुंबीयांनी व्यक्त केली..साहिलच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी रवींद्र वाकोडे यांनी केली. ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायासाठी वारंवार विनंती करूनही दखल घेतली जात नसेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा वाकोडे कुटुंबीयांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.