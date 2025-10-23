Sakharkherda News : दिवाळीच्या दिवशी काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! खासगी पतसंस्थेच्या वसुलीला कंटाळून शिंदीच्या शेतकऱ्याने संपवले जीवन

साखरखेर्डा : येथून जवळच असलेल्या ग्राम शिंदी येथील ६५ वर्षीय शेतकऱ्याने ऐन दिपावलीच्या दिवशी शेतात विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. परिसरात या हंगामात अतीवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांचे संपूर्ण नुकसान परिणामी डोक्यावर असलेला कर्जाचा भार कमी करण्याची क्षमता नसल्याने शिंदी येथील या शेतकऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली असल्याचे वृत्त आहे. .शिंदी येथील शिवाजी माणिकराव बुरकूल, वय ६५ वर्ष असे या शेतकऱ्यांचे नाव आहे. शिवाजी बुरकुल हे शेतात गेले असता दुपारच्या सुमारास त्यांनी विषारी औषध प्राशन केले . वडील घरी कां आले नाहीत म्हणून मुले शेताकडे गेले असता ते अत्यवस्थ अवस्थेत दिसून आले आणि त्यांच्या बाजूला कीटक नाशक औषधाची बाटली आढळून आली . त्यांनी विषारी औषध प्राशन केल्याचा मुलांना संशय आला. मुलांनी त्यांना प्रथम साखरखेर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असता येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोपाल परिहार यांनी बुलडाणा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला . बुलढाणा येथे उपचार सुरू असतांना २२ ऑक्टोबर रोजी दुपारी त्यांचे निधन झाले..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.शिवाजी माणिकराव बुरकूल यांच्यावर एका खाजगी पतसंस्थेचे ३ लाख कर्ज असून कर्ज वसुलीसाठी पतसंस्थेने नोटीस बजावली होती . परंतू पतसंस्थेचे कर्ज भरण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते . यावर्षी शिंदी येथे अतीवृष्टीमुळे शिंदी भागातील शेती खरडून गेली आहे . पिक काढणीला आले असता पावसाने चांगलीच हजेरी लावल्याने सोयाबीन शेंगाला कोंब फुटले , शेतकरी हवालदिल झाला . त्यात खाजगी पतसंस्थेची पठाणी वसूलीमुळे शेतकरी वैतागले आहेत . शिवाजी बुरकुल यांच्या मागे पत्नी , दोन मुले , एक मुलगी असा परिवार आहे..राज्य शासनाने खाजगी पतसंस्था , सहकारी बँका , भारतीय स्टेट बँक यांची कर्ज वसुली मोहीम त्वरीत थांबवावी जेणेकरून शेतकरी आत्महत्येकडे वळणार नाहीत अन्यथा राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.रामभाऊजाधव , माजी उपाध्यक्ष, जि.प.बुलडाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.