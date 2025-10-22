विदर्भ

Sakoli News : लक्ष्मीपूजनासाठी कमळाची फुले काढायला गेलेल्या साकोलीतील १९ वर्षीय युवकाचा तलावात बुडून दुर्दैवी अंत

College Student Drowns Collecting Lotus Flowers in Sakoli : दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनासाठी कमळाची फुले काढायला गेलेल्या नीलज येथील १९ वर्षीय प्रतीक शेंडे या युवकाचा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू
Student Drowns in Nilaj Pond While Fetching Flowers for Lakshmi Pujan

Student Drowns in Nilaj Pond While Fetching Flowers for Lakshmi Pujan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

साकोली : तालुक्याच्या नीलज येथील गाव तलावात कमळाची फुले काढण्यासाठी गेलेल्या एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. प्रतीक सुखदेव शेंडे (वय १९, नीलज) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
village
death
Youth
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com