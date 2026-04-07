Samruddhi Highway Chemical Leak: समृद्धी महामार्गावर अमोनियम नायट्रेट वायूची गळती

सिंदखेड राजा : समृद्धी महामार्गावर अमोनियम नायट्रेट वायू वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधून गळती झाल्याची घटना ता.७ एप्रिल रोजी घडली आहे. ट्रक मधील वायू थंड झाल्यानंतर प्रशासनाकडून गळतीचा टँकर सुरक्षित ठिकाणी सायंकाळी ५.३० च्या हलवण्यात आले आहे. विदर्भच्या हद्दीपासुन काही अंतरावर सदर घटना घडली आहे. महामार्ग प्रशासनाने तातडीचे उपायोजना म्हणून नागपूर कॉरिडॉरकडे जाणारा एका बाजूचा महामार्ग ६ तास ठप्प करण्यात आला होता..मुंबईतील तळोजा येथून नागपूरकडे अमोनियम नायट्रेट वायू घेऊन जाणारा जि जे.१२ बी. वाय ८४०० क्रमांकाचा टँकर समृद्धी महामार्गावरून प्रवास होता. दरम्यान जालना जिल्ह्यातील जामवाडी शिवरामध्ये अचानक गळती सुरू झाल्याची घटना घडली. नागपूर कॉरिडॉर चायनल चॅनेल क्रमांक ३६० जवळ हा प्रकार उघडकीस आला असून संबंधित टँकर सध्या रस्त्याच्या कडेला उभा करण्यात आला होता.वायू गळती होत असल्याची माहिती मिळताच महामार्ग प्रशासन, पोलीस आणि आपत्कालीन यंत्रणा तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली..संभाव्य धोका लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी संबंधित मार्गावरील एका बाजूची वाहतूक पूर्णतःबंद करण्यात आली होती. अमोनियम नायट्रेट हा धोकादायक रासायनिक पदार्थ असल्याने कोणतीही मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी अग्निशमन दल आणि पोलीस पथकाकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परिसरात महामार्ग पोलीसांचा बंदोबस्त पहायला मिळाला.सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते..समृद्धी महामार्गाच्या घटना स्थळावरून टॅंकर जामवाडी शिवारात असलेल्या जंगलामध्ये नेण्यात आले होते.जालना जिल्हाधिकारी अनिशा मित्तल, समृद्धी महामार्ग अधीक्षक अभियंता हिमांशू पाटील, जालना अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोमाणी, महामार्ग पोलीस अधीक्षक रुपाली दरेकर, महामार्ग पोलीस अधीक्षक अमरावती यशवंत सोळंके यांनी भेट देवुन पहाणी केली. यावेळी पोलीस निरीक्षक सुनील सोळंके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप इंगळे,पोलीस उपनिरीक्षक जितेंद्र राऊत, काळे, मंगेश खडसे, बागदिवे, सावे,दामोदर गवई, संदीप दाभाडे पी.डी.राठोड परले आदी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.